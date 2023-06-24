https://ria.ru/20230624/ukraina-1880234179.html

Главком ВСУ заявил, что доложил генералу США о потребностях военных

Главком ВСУ заявил, что доложил генералу США о потребностях военных - РИА Новости, 24.06.2023

Главком ВСУ заявил, что доложил генералу США о потребностях военных

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:15

2023-06-24T19:15

2023-06-24T19:15

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте и потребностях украинских военных. "В рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта… Рассказал о потребностях вооруженных сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Залужного. В сообщении отмечается, что Залужный и Милли договорились оставаться на связи и "активно взаимодействовать". Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.

https://ria.ru/20230620/obvinenie-1879310004.html

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