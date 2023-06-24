https://ria.ru/20230624/rostov-1880140260.html
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:28
2023-06-24T10:28
2023-06-24T10:53
ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации."Коммунальные службы работают. Ремонтные работы на сетях все выполняются. Почтовые отделения работают в обычном режиме. Больницы и скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - сказал он.Представитель администрации города отметил, что ограничения движения транспорта действуют на отдельных дорогах Ростова-на-Дону.
https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ростов-на-дону, безопасность
Ростов-на-Дону, Безопасность
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
Скорая помощь, коммунальные службы и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации.
"Коммунальные службы работают. Ремонтные работы на сетях все выполняются. Почтовые отделения работают в обычном режиме. Больницы и скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - сказал он.
Представитель администрации города отметил, что ограничения движения транспорта действуют на отдельных дорогах Ростова-на-Дону.
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