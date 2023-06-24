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Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023
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10:28 24.06.2023 (обновлено: 10:53 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880140260.html
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно
Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:28
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ростов-на-дону
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации."Коммунальные службы работают. Ремонтные работы на сетях все выполняются. Почтовые отделения работают в обычном режиме. Больницы и скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - сказал он.Представитель администрации города отметил, что ограничения движения транспорта действуют на отдельных дорогах Ростова-на-Дону.
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ростов-на-дону, безопасность
Ростов-на-Дону, Безопасность
Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно

Скорая помощь, коммунальные службы и почта в Ростове-на-Дону работают штатно

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенные на улице Ростова-на-Дону
Военные на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военные на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации.
"Коммунальные службы работают. Ремонтные работы на сетях все выполняются. Почтовые отделения работают в обычном режиме. Больницы и скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - сказал он.
Представитель администрации города отметил, что ограничения движения транспорта действуют на отдельных дорогах Ростова-на-Дону.
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