https://ria.ru/20230624/rostov-1880140260.html

Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно

Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023

Скорая помощь и почта в Ростове-на-Дону работают штатно

Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:28

2023-06-24T10:28

2023-06-24T10:53

ростов-на-дону

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Скорая помощь, коммунальные службы, почтовые отделения в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме, сообщил журналистам представитель горадминистрации."Коммунальные службы работают. Ремонтные работы на сетях все выполняются. Почтовые отделения работают в обычном режиме. Больницы и скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - сказал он.Представитель администрации города отметил, что ограничения движения транспорта действуют на отдельных дорогах Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, безопасность