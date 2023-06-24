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Байдену вновь доложили о событиях в России - РИА Новости, 24.06.2023
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19:39 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880239293.html
Байдену вновь доложили о событиях в России
Байдену вновь доложили о событиях в России - РИА Новости, 24.06.2023
Байдену вновь доложили о событиях в России
Президенту США Джо Байдену в субботу вновь доложили о событиях в России, которые застали врасплох западных лидеров, передает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:39
2023-06-24T19:39
в мире
россия
сша
джо байден
евгений пригожин
владимир путин
ростов-на-дону
попытка вооруженного мятежа
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в субботу вновь доложили о событиях в России, которые застали врасплох западных лидеров, передает телеканал CNN. По его данным, американские официальные лица и их коллеги из других стран стараются соблюдать осторожность в комментировании ситуации, чтобы не давать поводов для обвинений во "вмешательстве Запада". "Президент США Джо Байден был пробрифингован в субботу утром о событиях в России", - передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома. "Сотрудники администрации проводили в пятницу вечером экстренные совещания для оценки ситуации, которая развивалась так стремительно, что застала врасплох американских и европейских руководителей", - добавили источники CNN. Байден в субботу утром находится в Белом доме, после чего отправляется в свою загородную резиденцию Кемп-Дэвид. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, джо байден, евгений пригожин, владимир путин, ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, США, Джо Байден, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, Попытка вооруженного мятежа
Байдену вновь доложили о событиях в России

CNN: президенту США Байдену вновь доложили о ситуации с попыткой мятежа в России

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в субботу вновь доложили о событиях в России, которые застали врасплох западных лидеров, передает телеканал CNN.
По его данным, американские официальные лица и их коллеги из других стран стараются соблюдать осторожность в комментировании ситуации, чтобы не давать поводов для обвинений во "вмешательстве Запада".
"Президент США Джо Байден был пробрифингован в субботу утром о событиях в России", - передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома.
«
"Сотрудники администрации проводили в пятницу вечером экстренные совещания для оценки ситуации, которая развивалась так стремительно, что застала врасплох американских и европейских руководителей", - добавили источники CNN.
Байден в субботу утром находится в Белом доме, после чего отправляется в свою загородную резиденцию Кемп-Дэвид.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
В миреРоссияСШАДжо БайденЕвгений ПригожинВладимир ПутинРостов-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа
 
 
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