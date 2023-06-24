https://ria.ru/20230624/rossiya-1880239293.html

Байдену вновь доложили о событиях в России

Байдену вновь доложили о событиях в России - РИА Новости, 24.06.2023

Байдену вновь доложили о событиях в России

Президенту США Джо Байдену в субботу вновь доложили о событиях в России, которые застали врасплох западных лидеров, передает телеканал CNN. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:39

2023-06-24T19:39

2023-06-24T19:39

в мире

россия

сша

джо байден

евгений пригожин

владимир путин

ростов-на-дону

попытка вооруженного мятежа

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в субботу вновь доложили о событиях в России, которые застали врасплох западных лидеров, передает телеканал CNN. По его данным, американские официальные лица и их коллеги из других стран стараются соблюдать осторожность в комментировании ситуации, чтобы не давать поводов для обвинений во "вмешательстве Запада". "Президент США Джо Байден был пробрифингован в субботу утром о событиях в России", - передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома. "Сотрудники администрации проводили в пятницу вечером экстренные совещания для оценки ситуации, которая развивалась так стремительно, что застала врасплох американских и европейских руководителей", - добавили источники CNN. Байден в субботу утром находится в Белом доме, после чего отправляется в свою загородную резиденцию Кемп-Дэвид. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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сша

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, джо байден, евгений пригожин, владимир путин, ростов-на-дону, попытка вооруженного мятежа