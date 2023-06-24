https://ria.ru/20230624/putin-1880256075.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России - РИА Новости, 24.06.2023

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:44

2023-06-24T21:44

2023-06-24T21:52

россия

армения

никол пашинян

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян подчеркнул, что хотя происходящие в России события являются внутренним делом РФ, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране", - отмечается на сайте правительства.По данным пресс-службы, президент Российской Федерации проинформировал Пашиняна о последних событиях.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

россия

армения

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россия, армения, никол пашинян, владимир путин, попытка вооруженного мятежа