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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России - РИА Новости, 24.06.2023
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21:44 24.06.2023 (обновлено: 21:52 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880256075.html
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России - РИА Новости, 24.06.2023
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:44
2023-06-24T21:52
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян подчеркнул, что хотя происходящие в России события являются внутренним делом РФ, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране", - отмечается на сайте правительства.По данным пресс-службы, президент Российской Федерации проинформировал Пашиняна о последних событиях.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, армения, никол пашинян, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России

Президент Путин и премьер Армении Пашинян обсудили по телефону ситуацию в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян подчеркнул, что хотя происходящие в России события являются внутренним делом РФ, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране", - отмечается на сайте правительства.
По данным пресс-службы, президент Российской Федерации проинформировал Пашиняна о последних событиях.
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РоссияАрменияНикол ПашинянВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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