https://ria.ru/20230624/pozhary-1880135575.html

В России за сутки потушили 40 природных пожаров

В России за сутки потушили 40 природных пожаров - РИА Новости, 24.06.2023

В России за сутки потушили 40 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 40 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:06

2023-06-24T17:06

2023-06-24T17:06

происшествия

россия

алтайский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 40 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23.06.2023 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 40 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 513 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 24 июня в стране действовал 41 лесной пожар на площади 27 654 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 9760 гектара.

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html

россия

алтайский край

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происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии