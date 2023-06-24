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В России за сутки потушили 40 природных пожаров - РИА Новости, 24.06.2023
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17:06 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/pozhary-1880135575.html
В России за сутки потушили 40 природных пожаров
В России за сутки потушили 40 природных пожаров - РИА Новости, 24.06.2023
В России за сутки потушили 40 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 40 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:06
2023-06-24T17:06
происшествия
россия
алтайский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 40 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23.06.2023 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 40 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 513 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 24 июня в стране действовал 41 лесной пожар на площади 27 654 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 9760 гектара.
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происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Алтайский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 40 природных пожаров

Лесопожарные службы потушили за сутки 40 природных пожаров в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 40 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23.06.2023 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 40 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 513 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 24 июня в стране действовал 41 лесной пожар на площади 27 654 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 9760 гектара.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар
19 июня, 04:09
 
ПроисшествияРоссияАлтайский крайПриродные пожары в России
 
 
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