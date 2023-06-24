https://ria.ru/20230624/pobeda-1880219303.html

В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно

В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно - РИА Новости, 24.06.2023

В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:31

2023-06-24T17:31

2023-06-24T17:31

россия

ростов-на-дону

аэрофлот

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании. "Авиакомпания "Победа" работает в штатном режиме. Все наши рейсы выполняются по расписанию", - сказала представитель. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/bilety-1880217668.html

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ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность