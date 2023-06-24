Рейтинг@Mail.ru
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/pobeda-1880219303.html
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно - РИА Новости, 24.06.2023
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:31
2023-06-24T17:31
россия
ростов-на-дону
аэрофлот
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25947bf7426f09b51d2c72f7431de143.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании. "Авиакомпания "Победа" работает в штатном режиме. Все наши рейсы выполняются по расписанию", - сказала представитель. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/bilety-1880217668.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbee3ea7670f81153d19c0c38aff4133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростов-на-дону, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Аэрофлот, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно

Лоукостер "Победа" работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Авиакомпания "Победа" работает в штатном режиме. Все наши рейсы выполняются по расписанию", - сказала представитель.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Символика Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно
Вчера, 17:17
 
РоссияРостов-на-ДонуАэрофлотФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала