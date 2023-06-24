https://ria.ru/20230624/pobeda-1880219303.html
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно - РИА Новости, 24.06.2023
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:31
2023-06-24T17:31
2023-06-24T17:31
россия
ростов-на-дону
аэрофлот
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании. "Авиакомпания "Победа" работает в штатном режиме. Все наши рейсы выполняются по расписанию", - сказала представитель. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Аэрофлот, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
В авиакомпании "Победа" заявили, что рейсы выполняются штатно
Лоукостер "Победа" работает штатно, рейсы выполняются по расписанию
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Авиакомпания "Победа" работает в штатном режиме. Все наши рейсы выполняются по расписанию", - сказала представитель.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно