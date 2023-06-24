https://ria.ru/20230624/ogranicheniya-1880215580.html

В Калужской области ограничат движение транспорта

В Калужской области ограничат движение транспорта - РИА Новости, 24.06.2023

В Калужской области ограничат движение транспорта

В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:02

2023-06-24T17:02

2023-06-24T17:42

калужская область

владислав шапша

смоленская область

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения транспорта по дорогам на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", — сказал он.Глава региона призвал воздержаться от передвижения на личном транспорте по указанным дорогам без необходимости. О дальнейших изменениях жителей области заранее оповестят, добавил Шапша.

https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880176056.html

калужская область

смоленская область

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калужская область, владислав шапша, смоленская область, общество