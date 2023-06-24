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В Калужской области ограничат движение транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
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17:02 24.06.2023 (обновлено: 17:42 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/ogranicheniya-1880215580.html
В Калужской области ограничат движение транспорта
В Калужской области ограничат движение транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
В Калужской области ограничат движение транспорта
В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:02
2023-06-24T17:42
калужская область
владислав шапша
смоленская область
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения транспорта по дорогам на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", — сказал он.Глава региона призвал воздержаться от передвижения на личном транспорте по указанным дорогам без необходимости. О дальнейших изменениях жителей области заранее оповестят, добавил Шапша.
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калужская область
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калужская область, владислав шапша, смоленская область, общество
Калужская область, Владислав Шапша, Смоленская область, Общество
В Калужской области ограничат движение транспорта

Калужский губернатор Шапша заявил об ограничении движения на границе с четырьмя областями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПробка на дороге
Пробка на дороге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пробка на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Калужской области временно ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения транспорта по дорогам на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", — сказал он.
Глава региона призвал воздержаться от передвижения на личном транспорте по указанным дорогам без необходимости.
О дальнейших изменениях жителей области заранее оповестят, добавил Шапша.
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