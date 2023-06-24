https://ria.ru/20230624/obstrely-1880108450.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T00:12

2023-06-24T00:12

2023-06-24T00:12

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 23.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 23.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230623/trevoga-1880104966.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия