https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880217535.html

Глава военного отдела РПЦ обратился к бойцам ЧВК "Вагнер"

Глава военного отдела РПЦ обратился к бойцам ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

Глава военного отдела РПЦ обратился к бойцам ЧВК "Вагнер"

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:15

2023-06-24T17:15

2023-06-24T19:36

религия

русская православная церковь

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) призвал Евгения Пригожина и "вагнеровцев" остановиться от своего имени и от имени военных священников, духовно окормлявших их на фронте в зоне СВО, так как грех мятежа и предательства не простят ни Господь, ни народ."Я бы хотел сегодня обратиться к Евгению Пригожину, ко всем бойцам "Вагнера" и всем военнослужащим от имени всех военных священников нашей церкви. Дело в том, что с первых дней наши военные священники (находятся – ред.) вместе с бойцами регулярной нашей армии на передовой, в зоне СВО, а также с бойцами добровольческих отрядов, в том числе с бойцами "Вагнера". Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи - измены, предательства, переворота, порой, - не прощаются", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном телеграм-каналом отдела.Он также поддержал слова президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла о единстве и недопущении гражданского раскола в стране.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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русская православная церковь, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, владимир путин, россия