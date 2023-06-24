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Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
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09:04 24.06.2023 (обновлено: 17:07 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129133.html
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:04
2023-06-24T17:07
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.&quot;Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана&quot;, — сказали в военном ведомстве.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. "Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"

Минобороны призвало бойцов ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.
«

"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.

Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
"Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.
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Вчера, 08:47
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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