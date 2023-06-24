https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129133.html
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:04
2023-06-24T09:04
2023-06-24T17:07
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_0:283:3136:2047_1920x0_80_0_0_75710199237ab6868b988584bc4232a3.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина."Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. "Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_30e1fdc8d0a2cb87b0e43b42af284e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Минобороны призвало бойцов ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.
«
"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
"Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.
Президент в ближайшее время выступит с обращением