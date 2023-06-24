https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129133.html

Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"

Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.06.2023

Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"

Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:04

2023-06-24T09:04

2023-06-24T17:07

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина."Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. "Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф)