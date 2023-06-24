https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880255509.html

В Липецкой области снимут ограничения движения

В Липецкой области снимут ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023

В Липецкой области снимут ограничения движения

В Липецкой области приступают к снятию ограничений, вскоре вновь откроют движение на региональных трассах, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-24T21:40

2023-06-24T21:40

2023-06-25T00:16

липецкая область

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Липецкой области приступают к снятию ограничений, вскоре вновь откроют движение на региональных трассах, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили", - написал Артамонов.На ремонт дорог при этом много времени не уйдет, заключил губернатор.

https://ria.ru/20230624/punkty-1880223427.html

липецкая область

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липецкая область, общество