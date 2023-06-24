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В Липецкой области снимут ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
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21:40 24.06.2023 (обновлено: 00:16 25.06.2023)
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880255509.html
В Липецкой области снимут ограничения движения
В Липецкой области снимут ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
В Липецкой области снимут ограничения движения
В Липецкой области приступают к снятию ограничений, вскоре вновь откроют движение на региональных трассах, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T21:40
2023-06-25T00:16
липецкая область
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Липецкой области приступают к снятию ограничений, вскоре вновь откроют движение на региональных трассах, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили", - написал Артамонов.На ремонт дорог при этом много времени не уйдет, заключил губернатор.
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липецкая область, общество
Липецкая область, Общество
В Липецкой области снимут ограничения движения

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о постепенной отмене введенных ограничений

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Липецкой области приступают к снятию ограничений, вскоре вновь откроют движение на региональных трассах, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили", - написал Артамонов.
На ремонт дорог при этом много времени не уйдет, заключил губернатор.
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