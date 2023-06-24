https://ria.ru/20230624/kto-1880206053.html
Что такое режим КТО
Что такое режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
Что такое режим КТО
Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:20
2023-06-24T16:20
2023-06-24T16:21
инфографика
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московская область (подмосковье)
воронежская область
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
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Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и как он может коснуться гражданского населения — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, московская область (подмосковье), воронежская область, безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, инфографика
Инфографика, Москва, Московская область (Подмосковье), Воронежская область, Безопасность, Национальный антитеррористический комитет РФ
Что такое режим КТО
Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и как он может коснуться гражданского населения — в инфографике Ria.ru.
ИнфографикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Воронежская областьБезопасностьНациональный антитеррористический комитет РФ