https://ria.ru/20230624/kto-1880206053.html

Что такое режим КТО

Что такое режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023

Что такое режим КТО

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:20

2023-06-24T16:20

2023-06-24T16:21

инфографика

москва

московская область (подмосковье)

воронежская область

безопасность

национальный антитеррористический комитет рф

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Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и как он может коснуться гражданского населения — в инфографике Ria.ru.

москва

московская область (подмосковье)

воронежская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), воронежская область, безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, инфографика