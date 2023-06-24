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Что такое режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
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16:20 24.06.2023 (обновлено: 16:21 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kto-1880206053.html
Что такое режим КТО
Что такое режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
Что такое режим КТО
Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:20
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инфографика
москва
московская область (подмосковье)
воронежская область
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
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Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и как он может коснуться гражданского населения — в инфографике Ria.ru.
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), воронежская область, безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, инфографика
Инфографика, Москва, Московская область (Подмосковье), Воронежская область, Безопасность, Национальный антитеррористический комитет РФ
Инфографика

Что такое режим КТО

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Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Воронежской области и Подмосковье. Что это такое и как он может коснуться гражданского населения — в инфографике Ria.ru.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
 
ИнфографикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Воронежская областьБезопасностьНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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