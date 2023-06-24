Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат
Ректор Комиссаров: экзамены в РАНХиГС с понедельника переведут в дистанционный формат
Здание РАНХиГС. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экзамены в рамках летней сессии переводятся в дистанционный формат в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с понедельника и до отдельного распоряжения, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Алексей Комиссаров.
Ранее в официальном телеграм-канале вуза было опубликовано сообщение о том, что вуз работает в штатном режиме, а экзамены проходят по графику.
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"Экзамены и зачеты переводятся в онлайн-формат с понедельника и до отдельного распоряжения. Те студенты, которые не смогут подключиться (из-за проблем с интернетом, нахождением в дороге или других причин), просьба сообщить об этом в деканаты по любым каналам связи (электронной почте, в мессенджерах и др.) и это будет считаться уважительной причиной отсутствия", - говорится в сообщении.
Ректор добавил, что в случае, если студент не сможет подключиться к экзамену, будут организованы дополнительные возможности сдачи.
"Мэр Москвы объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём. Академия будет работать в дистанционном режиме. Детали руководители расскажут в течение завтрашнего дня", - заключил ректор.
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