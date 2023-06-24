https://ria.ru/20230624/ekzaameny-1880236604.html

Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат

Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат - РИА Новости, 24.06.2023

Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат

Экзамены в рамках летней сессии переводятся в дистанционный формат в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:26

2023-06-24T19:26

2023-06-24T19:26

россия

москва

воронежская область

евгений пригожин

алексей комиссаров

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экзамены в рамках летней сессии переводятся в дистанционный формат в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с понедельника и до отдельного распоряжения, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Алексей Комиссаров. Ранее в официальном телеграм-канале вуза было опубликовано сообщение о том, что вуз работает в штатном режиме, а экзамены проходят по графику. "Экзамены и зачеты переводятся в онлайн-формат с понедельника и до отдельного распоряжения. Те студенты, которые не смогут подключиться (из-за проблем с интернетом, нахождением в дороге или других причин), просьба сообщить об этом в деканаты по любым каналам связи (электронной почте, в мессенджерах и др.) и это будет считаться уважительной причиной отсутствия", - говорится в сообщении. Ректор добавил, что в случае, если студент не сможет подключиться к экзамену, будут организованы дополнительные возможности сдачи. "Мэр Москвы объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём. Академия будет работать в дистанционном режиме. Детали руководители расскажут в течение завтрашнего дня", - заключил ректор. Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

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москва

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россия, москва, воронежская область, евгений пригожин, алексей комиссаров, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, попытка вооруженного мятежа