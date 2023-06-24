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Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат - РИА Новости, 24.06.2023
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19:26 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/ekzaameny-1880236604.html
Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат
Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат - РИА Новости, 24.06.2023
Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат
Экзамены в рамках летней сессии переводятся в дистанционный формат в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:26
2023-06-24T19:26
россия
москва
воронежская область
евгений пригожин
алексей комиссаров
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экзамены в рамках летней сессии переводятся в дистанционный формат в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с понедельника и до отдельного распоряжения, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Алексей Комиссаров. Ранее в официальном телеграм-канале вуза было опубликовано сообщение о том, что вуз работает в штатном режиме, а экзамены проходят по графику. "Экзамены и зачеты переводятся в онлайн-формат с понедельника и до отдельного распоряжения. Те студенты, которые не смогут подключиться (из-за проблем с интернетом, нахождением в дороге или других причин), просьба сообщить об этом в деканаты по любым каналам связи (электронной почте, в мессенджерах и др.) и это будет считаться уважительной причиной отсутствия", - говорится в сообщении. Ректор добавил, что в случае, если студент не сможет подключиться к экзамену, будут организованы дополнительные возможности сдачи. "Мэр Москвы объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём. Академия будет работать в дистанционном режиме. Детали руководители расскажут в течение завтрашнего дня", - заключил ректор. Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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россия, москва, воронежская область, евгений пригожин, алексей комиссаров, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Воронежская область, Евгений Пригожин, Алексей Комиссаров, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Попытка вооруженного мятежа
Экзамены в РАНХиГС переведут в дистанционный формат

Ректор Комиссаров: экзамены в РАНХиГС с понедельника переведут в дистанционный формат

© Фото : РАНХиГСЗдание РАНХиГС
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : РАНХиГС
Здание РАНХиГС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экзамены в рамках летней сессии переводятся в дистанционный формат в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с понедельника и до отдельного распоряжения, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Алексей Комиссаров.
Ранее в официальном телеграм-канале вуза было опубликовано сообщение о том, что вуз работает в штатном режиме, а экзамены проходят по графику.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
"Экзамены и зачеты переводятся в онлайн-формат с понедельника и до отдельного распоряжения. Те студенты, которые не смогут подключиться (из-за проблем с интернетом, нахождением в дороге или других причин), просьба сообщить об этом в деканаты по любым каналам связи (электронной почте, в мессенджерах и др.) и это будет считаться уважительной причиной отсутствия", - говорится в сообщении.
Ректор добавил, что в случае, если студент не сможет подключиться к экзамену, будут организованы дополнительные возможности сдачи.
"Мэр Москвы объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём. Академия будет работать в дистанционном режиме. Детали руководители расскажут в течение завтрашнего дня", - заключил ректор.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской, Воронежской областях и других регионах России.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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РоссияМоскваВоронежская областьЕвгений ПригожинАлексей КомиссаровВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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