https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880262159.html

В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО

В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО - РИА Новости, 24.06.2023

В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО

Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:50

2023-06-24T22:50

2023-06-24T23:58

россия

дмитрий песков

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818720401_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_173c07df7079f2b95d336e501480801d.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков."В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, безопасность