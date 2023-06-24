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В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО - РИА Новости, 24.06.2023
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22:50 24.06.2023 (обновлено: 23:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880262159.html
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО
Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:50
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россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков."В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО

Песков: в России будут все предпосылки для отмены указа президента о режиме КТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков.
"В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.
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