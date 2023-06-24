https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880262159.html
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО
Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:50
2023-06-24T22:50
2023-06-24T23:58
россия
дмитрий песков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818720401_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_173c07df7079f2b95d336e501480801d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков."В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818720401_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e6ece8fa608149c03fb62df37da4af2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали о перспективах отмены режима КТО
Песков: в России будут все предпосылки для отмены указа президента о режиме КТО