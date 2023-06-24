https://ria.ru/20230624/berdyansk-1880239962.html

Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе

Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 24.06.2023

Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе

Ситуация в Бердянске Запорожской области стабильная, все службы работают штатно, сообщил глава города Александр Сауленко. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:43

2023-06-24T19:43

2023-06-24T19:43

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Бердянске Запорожской области стабильная, все службы работают штатно, сообщил глава города Александр Сауленко. "Ситуация в Бердянске стабильная, администрация на месте, все службы работают в штатном режиме, охрана общественного порядка обеспечивается на должном уровне, ВС РФ остаются верными своему долгу", - приводятся его слова в телеграм-канале городской администрации. Ранее в субботу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские военные нанесли ракетный удар по Бердянску, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет.

https://ria.ru/20230611/berdyansk-1877537055.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область