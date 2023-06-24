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Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/berdyansk-1880239962.html
Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе
Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе - РИА Новости, 24.06.2023
Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе
Ситуация в Бердянске Запорожской области стабильная, все службы работают штатно, сообщил глава города Александр Сауленко. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:43
2023-06-24T19:43
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Бердянске Запорожской области стабильная, все службы работают штатно, сообщил глава города Александр Сауленко. "Ситуация в Бердянске стабильная, администрация на месте, все службы работают в штатном режиме, охрана общественного порядка обеспечивается на должном уровне, ВС РФ остаются верными своему долгу", - приводятся его слова в телеграм-канале городской администрации. Ранее в субботу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские военные нанесли ракетный удар по Бердянску, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет.
https://ria.ru/20230611/berdyansk-1877537055.html
бердянск
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бердянск, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область
Власти Бердянска рассказали о ситуации в городе

Сауленко: ситуация в Бердянске в Запорожской области стабильная

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на город Бердянск
Вид на город Бердянск - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Бердянске Запорожской области стабильная, все службы работают штатно, сообщил глава города Александр Сауленко.
"Ситуация в Бердянске стабильная, администрация на месте, все службы работают в штатном режиме, охрана общественного порядка обеспечивается на должном уровне, ВС РФ остаются верными своему долгу", - приводятся его слова в телеграм-канале городской администрации.
Ранее в субботу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские военные нанесли ракетный удар по Бердянску, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском
11 июня, 17:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская область
 
 
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