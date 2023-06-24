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Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией - РИА Новости, 24.06.2023
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14:52 24.06.2023 (обновлено: 15:23 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880189822.html
Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией
Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией - РИА Новости, 24.06.2023
Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией
Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией и поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры из-за ситуации в РФ, сообщает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:52
2023-06-24T15:23
абхазия
россия
грузия
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией и поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры из-за ситуации в РФ, сообщает пресс-служба администрации президента республики по итогам совещания вице-президента Бадры Гунба с руководителями силовых структур.Отмечается, что с субботы личный состав минобороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры переводятся на усиленный режим работы."Службе государственной безопасности Абхазии поручено усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу и взять под охрану все объекты критической инфраструктуры. Минобороны и СГБ Республики Абхазия поручено находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы ВС РФ и Погрануправления РФ в Абхазии. МВД поручено в оперативном порядке усилить комплекс мер по охране общественной безопасности, в том числе во время проведения запланированных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.МЧС будет находиться на связи с гражданами Абхазии, которые находятся в зоне проведения СВО, а министерству иностранных дел нужно в приоритетном порядке оказать содействие в возвращении домой студентам и другим соотечественникам, пребывающим в Южном федеральном округе России.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/polpred-1880192430.html
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абхазия, россия, грузия, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Абхазия, Россия, Грузия, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией

Власти Абхазии поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на город Гагра, Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией и поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры из-за ситуации в РФ, сообщает пресс-служба администрации президента республики по итогам совещания вице-президента Бадры Гунба с руководителями силовых структур.
Отмечается, что с субботы личный состав минобороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры переводятся на усиленный режим работы.
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"Службе государственной безопасности Абхазии поручено усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу и взять под охрану все объекты критической инфраструктуры. Минобороны и СГБ Республики Абхазия поручено находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы ВС РФ и Погрануправления РФ в Абхазии. МВД поручено в оперативном порядке усилить комплекс мер по охране общественной безопасности, в том числе во время проведения запланированных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
МЧС будет находиться на связи с гражданами Абхазии, которые находятся в зоне проведения СВО, а министерству иностранных дел нужно в приоритетном порядке оказать содействие в возвращении домой студентам и другим соотечественникам, пребывающим в Южном федеральном округе России.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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АбхазияРоссияГрузияВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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