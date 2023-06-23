https://ria.ru/20230623/vystavka-1880068913.html

Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери

Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери - РИА Новости, 23.06.2023

Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери

В Тверском императорском дворце в пятницу открылась выставка творческого объединения "Русский мир", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:04

2023-06-23T18:04

2023-06-23T18:04

тверская область

тверь

игорь руденя

игорь щеголев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880053134_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_41070e32b8bc741b35a01cb3b6f1ca83.jpg

ТВЕРЬ, 23 июн – РИА Новости. В Тверском императорском дворце в пятницу открылась выставка творческого объединения "Русский мир", сообщает пресс-служба регионального правительства.Участие в церемонии приняли полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и другие почетные гости."Творческое объединение "Русским мир" скоро отметит четверть века с момента создания. Они регулярно приезжают на тверскую землю за вдохновением, поэтому вдвойне радостно, что сегодня они могут представить жителям Твери свои картины, которые уже проехали по всему миру", - цитирует пресс-служба слова Щеголева.По словам Рудени, объединение "Русский мир" сегодня продолжает дело известных русских художников, которые описывали просторы Центральной России, Тверской области."Через эти произведения и мы, и подрастающее поколение будем складывать историю, как жила, живет и будет жить наша российская земля. Сегодня мы как никогда ощущаем, что наш русский мир, в который входят все народы Российской Федерации, является целым и сплоченным", - сказал Руденя.В экспозиции представлены живописные произведения художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова. Всего представлено 60 картин. Особое место занимают полотна, написанные на тверской земле: на Академической даче под Вышним Волочком, в окрестностях Максатихи и с волжских берегов вблизи Калязина.Выставочный проект создан Тверской областной картинной галереей и творческим объединением "Русский мир" при поддержке правительства Тверской области."Русский мир" как творческое содружество появилось в 2000 году, когда в галерее "Неллия" в Риге состоялась выставка живописи московских художников. Выставки творческого объединения "Русский мир" проходили в Государственной Третьяковской галерее, Приказной палате Псковского историко-художественного музея-заповедника, 14-м корпусе Московского Кремля, музее "Коломенское", музее-усадьбе "Измайлово", Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, Федеральном Собрании РФ, а также в Мюнхене и Ватикане, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230622/rzhev-1879855861.html

https://ria.ru/20230621/stroitelstvo-1879555623.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, игорь щеголев