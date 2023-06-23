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Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери - РИА Новости, 23.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:04 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vystavka-1880068913.html
Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери
Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери - РИА Новости, 23.06.2023
Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери
В Тверском императорском дворце в пятницу открылась выставка творческого объединения "Русский мир", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:04
2023-06-23T18:04
тверская область
тверь
игорь руденя
игорь щеголев
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ТВЕРЬ, 23 июн – РИА Новости. В Тверском императорском дворце в пятницу открылась выставка творческого объединения "Русский мир", сообщает пресс-служба регионального правительства.Участие в церемонии приняли полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и другие почетные гости."Творческое объединение "Русским мир" скоро отметит четверть века с момента создания. Они регулярно приезжают на тверскую землю за вдохновением, поэтому вдвойне радостно, что сегодня они могут представить жителям Твери свои картины, которые уже проехали по всему миру", - цитирует пресс-служба слова Щеголева.По словам Рудени, объединение "Русский мир" сегодня продолжает дело известных русских художников, которые описывали просторы Центральной России, Тверской области."Через эти произведения и мы, и подрастающее поколение будем складывать историю, как жила, живет и будет жить наша российская земля. Сегодня мы как никогда ощущаем, что наш русский мир, в который входят все народы Российской Федерации, является целым и сплоченным", - сказал Руденя.В экспозиции представлены живописные произведения художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова. Всего представлено 60 картин. Особое место занимают полотна, написанные на тверской земле: на Академической даче под Вышним Волочком, в окрестностях Максатихи и с волжских берегов вблизи Калязина.Выставочный проект создан Тверской областной картинной галереей и творческим объединением "Русский мир" при поддержке правительства Тверской области."Русский мир" как творческое содружество появилось в 2000 году, когда в галерее "Неллия" в Риге состоялась выставка живописи московских художников. Выставки творческого объединения "Русский мир" проходили в Государственной Третьяковской галерее, Приказной палате Псковского историко-художественного музея-заповедника, 14-м корпусе Московского Кремля, музее "Коломенское", музее-усадьбе "Измайлово", Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, Федеральном Собрании РФ, а также в Мюнхене и Ватикане, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230622/rzhev-1879855861.html
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тверь, игорь руденя, игорь щеголев
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Игорь Щеголев

Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери

© Фото : Правительство Тверской области Щёголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери
Щёголев и Руденя приняли участие в открытии выставки Русский мир в Твери - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 июн – РИА Новости. В Тверском императорском дворце в пятницу открылась выставка творческого объединения "Русский мир", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие в церемонии приняли полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, который находится с рабочей поездкой в Тверской области, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и другие почетные гости.
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"Творческое объединение "Русским мир" скоро отметит четверть века с момента создания. Они регулярно приезжают на тверскую землю за вдохновением, поэтому вдвойне радостно, что сегодня они могут представить жителям Твери свои картины, которые уже проехали по всему миру", - цитирует пресс-служба слова Щеголева.
По словам Рудени, объединение "Русский мир" сегодня продолжает дело известных русских художников, которые описывали просторы Центральной России, Тверской области.
"Через эти произведения и мы, и подрастающее поколение будем складывать историю, как жила, живет и будет жить наша российская земля. Сегодня мы как никогда ощущаем, что наш русский мир, в который входят все народы Российской Федерации, является целым и сплоченным", - сказал Руденя.
В экспозиции представлены живописные произведения художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова. Всего представлено 60 картин. Особое место занимают полотна, написанные на тверской земле: на Академической даче под Вышним Волочком, в окрестностях Максатихи и с волжских берегов вблизи Калязина.
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Выставочный проект создан Тверской областной картинной галереей и творческим объединением "Русский мир" при поддержке правительства Тверской области.
"Русский мир" как творческое содружество появилось в 2000 году, когда в галерее "Неллия" в Риге состоялась выставка живописи московских художников. Выставки творческого объединения "Русский мир" проходили в Государственной Третьяковской галерее, Приказной палате Псковского историко-художественного музея-заповедника, 14-м корпусе Московского Кремля, музее "Коломенское", музее-усадьбе "Измайлово", Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, Федеральном Собрании РФ, а также в Мюнхене и Ватикане, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяИгорь Щеголев
 
 
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