https://ria.ru/20230623/vkontakte-1879946465.html

Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве

Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве - РИА Новости, 23.06.2023

Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве

VK Fest объявил хедлайнера фестиваля в столице — 16 июля на Синей сцене выступит Баста. Фестиваль также добавил в лайнап Москвы и Санкт-Петербурга других... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:21

2023-06-23T11:21

2023-06-23T11:21

vk fest

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. VK Fest объявил хедлайнера фестиваля в столице — 16 июля на Синей сцене выступит Баста. Фестиваль также добавил в лайнап Москвы и Санкт-Петербурга других популярных артистов. В московском Парке Горького на Синей сцене для зрителей споют ELMAN и Andro, TONI и MONA, а также Артур Пирожков, на Белой — INSTASAMKA, Jakone & A.V.G. + SCIRENA и "тринадцать карат", а на Фиолетовой — Zavazalsky.В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля к популярным исполнителям на Синей сцене также присоединятся TONI и MONA, на Белой — INSTASAMKA, SQWOZ BAB и "тринадцать карат".Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и список артистов в пяти городах. Для зрителей выступят более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока, МОТ, Dabro, Ramil’ и многие другие. Для гостей фестиваля подготовили творческие и спортивные мастер-классы, технологические новинки; фотозоны и анимационные шоу. Зрителей ждут выступления более 50 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Карнавал, Дмитрий Масленников и многие другие.VK Fest уже прошел на Дальнем Востоке и стал самым масштабным фестивалем Приморья: все билеты на площадку были раскуплены, собралось более 15 тысяч зрителей. Уже 24 июня крупнейший open-air страны пройдет в Новосибирске, затем доберется до Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы.

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