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Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137
Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137 - РИА Новости, 23.06.2023
Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:43
2023-06-23T08:43
2023-06-23T09:05
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. Если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России, добавили в ведомстве. Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. "Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", — заключили в ФСБ.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей. Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для грязной бомбы.
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фсб, украина, сша, безопасность
Россия, ФСБ, Украина, США, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137
ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«
"Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.
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По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. Если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России, добавили в ведомстве.
Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.
«
"Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", — заключили в ФСБ.
Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.
Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека.
По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для грязной бомбы.