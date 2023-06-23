https://ria.ru/20230623/tseziy-1879913033.html

Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137

Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137 - РИА Новости, 23.06.2023

Силовики пресекли попытку вывоза из России килограмма цезия-137

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:43

2023-06-23T08:43

2023-06-23T09:05

россия

фсб

украина

сша

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции", — говорится в релизе.По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. Если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России, добавили в ведомстве. Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. "Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", — заключили в ФСБ.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей. Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для грязной бомбы.

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, фсб, украина, сша, безопасность