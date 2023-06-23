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Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник - РИА Новости, 23.06.2023
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Шоубиз
 
16:54 23.06.2023 (обновлено: 16:55 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/shatunov-1880028838.html
Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник
Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник - РИА Новости, 23.06.2023
Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник
Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РИА Новости, что памятник певцу на Троекуровском кладбище установят шестого сентября. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:54
2023-06-23T16:55
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
москва
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РИА Новости, что памятник певцу на Троекуровском кладбище установят шестого сентября. &quot;Шестого сентября, когда у него юбилей будет (артисту в этом году исполнилось бы 50 лет – Прим. ред.). В 10 часов утра на Троекуровском кладбище&quot;, – рассказал Кудряшов.Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до трагедии он жаловался на боли в груди, но до последнего не обращался в больницу. Врачи диагностировали обширный инфаркт. Музыкант ушел из жизни не приходя в сознание. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прозвучали самые популярные хиты в исполнении артиста, в том числе "Белые розы".
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юрий шатунов, ласковый май, москва, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Юрий Шатунов, Ласковый май, Москва, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник

Памятник Шатунову установят на Троекуровском кладбище в сентябре к юбилею артиста

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РИА Новости, что памятник певцу на Троекуровском кладбище установят шестого сентября.
«

"Шестого сентября, когда у него юбилей будет (артисту в этом году исполнилось бы 50 лет – Прим. ред.). В 10 часов утра на Троекуровском кладбище", – рассказал Кудряшов.

Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до трагедии он жаловался на боли в груди, но до последнего не обращался в больницу.
Врачи диагностировали обширный инфаркт. Музыкант ушел из жизни не приходя в сознание.
Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прозвучали самые популярные хиты в исполнении артиста, в том числе "Белые розы".
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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ШоубизЮрий ШатуновЛасковый майМоскваЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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