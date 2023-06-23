https://ria.ru/20230623/shatunov-1880028838.html

Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник

Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник - РИА Новости, 23.06.2023

Директор Юрия Шатунова рассказал, когда музыканту установят памятник

Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РИА Новости, что памятник певцу на Троекуровском кладбище установят шестого сентября. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:54

2023-06-23T16:54

2023-06-23T16:55

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РИА Новости, что памятник певцу на Троекуровском кладбище установят шестого сентября. "Шестого сентября, когда у него юбилей будет (артисту в этом году исполнилось бы 50 лет – Прим. ред.). В 10 часов утра на Троекуровском кладбище", – рассказал Кудряшов.Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до трагедии он жаловался на боли в груди, но до последнего не обращался в больницу. Врачи диагностировали обширный инфаркт. Музыкант ушел из жизни не приходя в сознание. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прозвучали самые популярные хиты в исполнении артиста, в том числе "Белые розы".

https://ria.ru/20230623/shatunov-1879972064.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий шатунов, ласковый май, москва, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса