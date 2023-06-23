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Российские войска заняли новые позиции в районах Артемовска, сообщили в ЛНР
Российские войска заняли новые позиции в районах Артемовска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2023
Российские войска заняли новые позиции в районах Артемовска, сообщили в ЛНР
Российские военные в результате успешных контратак заняли новые позиции, которые раньше контролировали украинские боевики, в районах Кременной и Артемовска,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:22
2023-06-23T09:22
2023-06-23T09:22
специальная военная операция на украине
артемовск
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Российские военные в результате успешных контратак заняли новые позиции, которые раньше контролировали украинские боевики, в районах Кременной и Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С начала текущей недели ВФУ (вооруженные формирования Украины –ред.) ежедневно предпринимают многочисленные попытки наступать на наши оборонительные порядки в районе Артемовска и Кременной. Все атаки успешно отражаются. Более того, в результате контратак ВС РФ на некоторых участках местности заняты позиции, которые ранее были под контролем украинских боевиков", - сказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что в ходе отражения атак самыми результативными методами борьбы, чтобы сбить темп наступления противника, стали тяжелые огнеметные системы и оперативно-тактическая и армейская авиация.
артемовск
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артемовск, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска заняли новые позиции в районах Артемовска, сообщили в ЛНР
Подполковник Марочко: ВС России в контратаках заняли новые позиции в районах Артемовска