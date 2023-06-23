https://ria.ru/20230623/pozhar-1880080795.html

В Кемерово произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие

В Кемерово произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.06.2023

В Кемерово произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие

Пожар произошел в многоквартирном доме в Кемерово, в результате пострадали семь подростков, они доставлены в больницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:04

2023-06-23T19:04

2023-06-23T19:04

происшествия

кемерово

россия

жилье

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 23 июн – РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Кемерово, в результате пострадали семь подростков, они доставлены в больницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. "Пожар (в квартире), пострадали семь человек, все 2007-2008 года рождения, предварительно, все в (состоянии) средней степени (тяжести)", – рассказал Дужик. В свою очередь, пресс-служба СУ СК по региону сообщила, что пожар, где пострадали несовершеннолетние, произошел в квартире дома №63 по Комсомольскому проспекту в Кемерово. По данному факту проводится процессуальная проверка. В данный момент на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России. По данным прокуратуры Кузбасса, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Кемерово Олег Беспалов. "Прокуратурой области организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности, а также требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", – сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

кемерово

россия

ленинский район

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происшествия, кемерово, россия, жилье, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)