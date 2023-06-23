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Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин - РИА Новости, 23.06.2023
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17:42 23.06.2023
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Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин
Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин - РИА Новости, 23.06.2023
Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин
Предприниматель из Рязанской области Алексей Макаров отправил в зону специальной военной операции более 10 машин, мини-экскаватор, квадроциклы и багги, также... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:42
2023-06-23T17:42
надежные люди
рязанская область
общероссийский народный фронт
вооруженные силы рф
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РЯЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Предприниматель из Рязанской области Алексей Макаров отправил в зону специальной военной операции более 10 машин, мини-экскаватор, квадроциклы и багги, также инициативная группа с его участием помогла создать часовню. "С начала СВО мы занимаемся этим. Отправили уже девять машин. Но не только машины, мы покупаем квадроциклы, покупаем багги. По просьбе командира подразделения закупили здесь мини-экскаватор, отправили, чтобы копать окопы", - рассказал Макаров. По его словам, техника закупается новая или подержанная, но в хорошем состоянии. Макаров добавил, что инициативная группа с участием Рязанского регионального отделения ОНФ отправляет разную помощь. В частности, в четверг в зону спецоперации ушла партия огнетушителей. Ранее они в одном из подразделений "обустроили в блиндаже часовню". Макаров тогда ездил в зону спецоперации сам, в группе был также батюшка, который освятил часовню и провел несколько служб. "В эту же поездку мы приглашали с собой артиста-музыканта, покупали гитары. Провели несколько концертов. В процессе концертов тем бойцам, кто умеет играть, мы подарили гитары", - добавил предприниматель.
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рязанская область, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф
Надежные люди, Рязанская область, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы РФ
Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин

Рязанский предприниматель Макаров отправил в зону СВО более десяти машин и квадроциклов

© Фото : предоставлено предпринимателем Алексеем МакаровымРязанский предприниматель оправил в зону СВО более 10 машин и квадроциклов
Рязанский предприниматель оправил в зону СВО более 10 машин и квадроциклов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : предоставлено предпринимателем Алексеем Макаровым
Рязанский предприниматель оправил в зону СВО более 10 машин и квадроциклов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Предприниматель из Рязанской области Алексей Макаров отправил в зону специальной военной операции более 10 машин, мини-экскаватор, квадроциклы и багги, также инициативная группа с его участием помогла создать часовню.
«
"С начала СВО мы занимаемся этим. Отправили уже девять машин. Но не только машины, мы покупаем квадроциклы, покупаем багги. По просьбе командира подразделения закупили здесь мини-экскаватор, отправили, чтобы копать окопы", - рассказал Макаров.
По его словам, техника закупается новая или подержанная, но в хорошем состоянии.
Макаров добавил, что инициативная группа с участием Рязанского регионального отделения ОНФ отправляет разную помощь. В частности, в четверг в зону спецоперации ушла партия огнетушителей. Ранее они в одном из подразделений "обустроили в блиндаже часовню". Макаров тогда ездил в зону спецоперации сам, в группе был также батюшка, который освятил часовню и провел несколько служб. "В эту же поездку мы приглашали с собой артиста-музыканта, покупали гитары. Провели несколько концертов. В процессе концертов тем бойцам, кто умеет играть, мы подарили гитары", - добавил предприниматель.
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