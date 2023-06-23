Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин
Рязанский предприниматель Макаров отправил в зону СВО более десяти машин и квадроциклов
© Фото : предоставлено предпринимателем Алексеем МакаровымРязанский предприниматель оправил в зону СВО более 10 машин и квадроциклов
© Фото : предоставлено предпринимателем Алексеем Макаровым
Рязанский предприниматель оправил в зону СВО более 10 машин и квадроциклов
РЯЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Предприниматель из Рязанской области Алексей Макаров отправил в зону специальной военной операции более 10 машин, мини-экскаватор, квадроциклы и багги, также инициативная группа с его участием помогла создать часовню.
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"С начала СВО мы занимаемся этим. Отправили уже девять машин. Но не только машины, мы покупаем квадроциклы, покупаем багги. По просьбе командира подразделения закупили здесь мини-экскаватор, отправили, чтобы копать окопы", - рассказал Макаров.
По его словам, техника закупается новая или подержанная, но в хорошем состоянии.
Макаров добавил, что инициативная группа с участием Рязанского регионального отделения ОНФ отправляет разную помощь. В частности, в четверг в зону спецоперации ушла партия огнетушителей. Ранее они в одном из подразделений "обустроили в блиндаже часовню". Макаров тогда ездил в зону спецоперации сам, в группе был также батюшка, который освятил часовню и провел несколько служб. "В эту же поездку мы приглашали с собой артиста-музыканта, покупали гитары. Провели несколько концертов. В процессе концертов тем бойцам, кто умеет играть, мы подарили гитары", - добавил предприниматель.