https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю - РИА Новости, 23.06.2023
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:15
2023-06-23T21:15
2023-06-23T21:15
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нарендра моди
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы не рассматриваем Индию как противовес Китаю и не подходим к государственному визиту как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Моди завершает трехдневный государственный визит в США.
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
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в мире, китай, индия, сша, нарендра моди, джон кирби
В мире, Китай, Индия, США, Нарендра Моди, Джон Кирби
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
Белый дом: в США Индию не рассматривают как противовес Китаю
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не рассматриваем Индию как противовес Китаю и не подходим к государственному визиту как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.
Моди завершает трехдневный государственный визит в США.
Индия вытащит Штаты из тупика