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США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю - РИА Новости, 23.06.2023
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21:15 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю - РИА Новости, 23.06.2023
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю
США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:15
2023-06-23T21:15
в мире
китай
индия
сша
нарендра моди
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы не рассматриваем Индию как противовес Китаю и не подходим к государственному визиту как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Моди завершает трехдневный государственный визит в США.
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
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в мире, китай, индия, сша, нарендра моди, джон кирби
В мире, Китай, Индия, США, Нарендра Моди, Джон Кирби
США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю

Белый дом: в США Индию не рассматривают как противовес Китаю

© AP Photo / Leon NealПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Leon Neal
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не рассматриваем Индию как противовес Китаю и не подходим к государственному визиту как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.
Моди завершает трехдневный государственный визит в США.
Местные жители ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди около отеля в Нью-Йорке. 20 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Индия вытащит Штаты из тупика
22 июня, 08:00
 
В миреКитайИндияСШАНарендра МодиДжон Кирби
 
 
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