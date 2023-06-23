https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html

США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю

США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю - РИА Новости, 23.06.2023

США заявили, что не рассматривают Индию как противовес Китаю

США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:15

2023-06-23T21:15

2023-06-23T21:15

в мире

китай

индия

сша

нарендра моди

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьера Нарендры Моди с этой стороны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы не рассматриваем Индию как противовес Китаю и не подходим к государственному визиту как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Моди завершает трехдневный государственный визит в США.

https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html

китай

индия

сша

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в мире, китай, индия, сша, нарендра моди, джон кирби