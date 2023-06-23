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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:55
2023-06-23T13:55
2023-06-23T13:55
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:35 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13.05 и 13.20 мск было выпущено 11 снарядов по Куйбышевскому району города, и в 13.25 – пять снарядов такого же калибра по Кировскому району Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879784232.html
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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Кировский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 натовских снаряда по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости.
Украинские войска выпустили двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:35 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13.05 и 13.20 мск было выпущено 11 снарядов по Куйбышевскому району города, и в 13.25 – пять снарядов такого же калибра по Кировскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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