https://ria.ru/20230623/obstrel-1880001854.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:55

2023-06-23T13:55

2023-06-23T13:55

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:35 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13.05 и 13.20 мск было выпущено 11 снарядов по Куйбышевскому району города, и в 13.25 – пять снарядов такого же калибра по Кировскому району Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230622/obstrel-1879784232.html

донецк

макеевка

кировский район

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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, происшествия