https://ria.ru/20230623/obstrel-1879959677.html

Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за последние сутки вели обстрел 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:12

2023-06-23T11:12

2023-06-23T11:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ за последние сутки вели обстрел 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа Telegram-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении городской администрации. Накануне в течение дня под обстрел украинских войск попали Алешки, Крынки, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Збурьевка, Саги. В течение ночи по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Малой Лепетихи, Подлесного выпущено было 28 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20230623/obstrel-1879938654.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, происшествия