https://ria.ru/20230623/obstrel-1879959677.html
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за последние сутки вели обстрел 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:12
2023-06-23T11:12
2023-06-23T11:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ за последние сутки вели обстрел 10 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщают власти Новокаховского городского округа Telegram-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении городской администрации. Накануне в течение дня под обстрел украинских войск попали Алешки, Крынки, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Збурьевка, Саги. В течение ночи по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Малой Лепетихи, Подлесного выпущено было 28 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20230623/obstrel-1879938654.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
Власти Новокаховского округа: ВСУ обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области