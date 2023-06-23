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Эксперты: облигации Москвы – инвестиции в качество жизни - РИА Новости, 23.06.2023
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13:31 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obligatsii-1879996235.html
Эксперты: облигации Москвы – инвестиции в качество жизни
Эксперты: облигации Москвы – инвестиции в качество жизни - РИА Новости, 23.06.2023
Эксперты: облигации Москвы – инвестиции в качество жизни
Зеленые облигации Москвы для населения являются выгодным и надежным инвестиционным инструментом, который поможет улучшить экологическую обстановку в городе,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:31
2023-06-23T13:31
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Зеленые облигации Москвы для населения являются выгодным и надежным инвестиционным инструментом, который поможет улучшить экологическую обстановку в городе, считают эксперты.Размещение зеленых облигаций Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" началось 30 мая и продлится до 29 ноября. Это двухлетние бумаги с ежеквартальной выплатой купонного дохода по ставке 8,5% годовых, номинал одной облигации – 1000 рублей. Привлеченные от размещения средства пойдут на проект по замене дизельных автобусов на электробусы.Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что граждане уже приобрели более половины выпуска новых облигаций.По его словам, инвестиционную активность при покупке облигационного выпуска проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста: более 16% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, почти 5% — жители в возрасте до 25 лет.Как отметил председатель комиссии по архитектуре и градостроительству МГО "Опора России" Дмитрий Мавзолевский, выпуская облигации для населения, столичные власти предложили москвичам принять участие в улучшении качества городской жизни."По сути, горожане становятся инвесторами масштабного экологического городского проекта. Вкладывая деньги в экономику города, москвичи получают гарантированный доход и повышение комфорта и качества жизни в мегаполисе. Что особенно важно: инвестировать в облигации можно без риска потери средств, ведь облигации могут быть досрочно выкуплены городом в любое время по заявке владельца", - сказал эксперт РИА Новости.Он напомнил, что в 2021 году Москва стала первым субъектом РФ, выпустившим зеленые облигации: привлеченные тогда 70 миллиардов рублей были направлены на развитие экологичных видов общественного транспорта, включая закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. "Всё это важные экологические проекты, которые напрямую влияют на здоровье и комфорт жителей Москвы", - подчеркнул Мавзолевский.В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая указала, что "народные" зелёные облигации Москвы являются надежным инвестиционным продуктом для населения."Помимо очевидной выгоды для покупателей – инвесторов, которые получат гарантированный доход от покупки облигаций, этот проект важен и для всех жителей. Замена дизельных автобусов на электробусы положительно скажется на чистоте воздуха в столице", - сказала Буцкая агентству.
https://ria.ru/20230614/moskva-1877958146.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Эксперты: облигации Москвы – инвестиции в качество жизни

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус в Москве
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электробус в Москве
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Зеленые облигации Москвы для населения являются выгодным и надежным инвестиционным инструментом, который поможет улучшить экологическую обстановку в городе, считают эксперты.
Размещение зеленых облигаций Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" началось 30 мая и продлится до 29 ноября. Это двухлетние бумаги с ежеквартальной выплатой купонного дохода по ставке 8,5% годовых, номинал одной облигации – 1000 рублей. Привлеченные от размещения средства пойдут на проект по замене дизельных автобусов на электробусы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что граждане уже приобрели более половины выпуска новых облигаций.
По его словам, инвестиционную активность при покупке облигационного выпуска проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста: более 16% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, почти 5% — жители в возрасте до 25 лет.
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Более 50% выпуска зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны
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Как отметил председатель комиссии по архитектуре и градостроительству МГО "Опора России" Дмитрий Мавзолевский, выпуская облигации для населения, столичные власти предложили москвичам принять участие в улучшении качества городской жизни.
"По сути, горожане становятся инвесторами масштабного экологического городского проекта. Вкладывая деньги в экономику города, москвичи получают гарантированный доход и повышение комфорта и качества жизни в мегаполисе. Что особенно важно: инвестировать в облигации можно без риска потери средств, ведь облигации могут быть досрочно выкуплены городом в любое время по заявке владельца", - сказал эксперт РИА Новости.
Он напомнил, что в 2021 году Москва стала первым субъектом РФ, выпустившим зеленые облигации: привлеченные тогда 70 миллиардов рублей были направлены на развитие экологичных видов общественного транспорта, включая закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. "Всё это важные экологические проекты, которые напрямую влияют на здоровье и комфорт жителей Москвы", - подчеркнул Мавзолевский.
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В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая указала, что "народные" зелёные облигации Москвы являются надежным инвестиционным продуктом для населения.
"Помимо очевидной выгоды для покупателей – инвесторов, которые получат гарантированный доход от покупки облигаций, этот проект важен и для всех жителей. Замена дизельных автобусов на электробусы положительно скажется на чистоте воздуха в столице", - сказала Буцкая агентству.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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