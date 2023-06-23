https://ria.ru/20230623/gagauziya-1880047754.html

Избранная глава Гагаузии заявила, что останется в партии "Шор"

Избранная глава Гагаузии заявила, что останется в партии "Шор" - РИА Новости, 23.06.2023

Избранная глава Гагаузии заявила, что останется в партии "Шор"

Избранная глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая шла на выборы от партии "Шор", заявила РИА Новости, что намерена остаться в команде Илана Шора, несмотря на... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:46

2023-06-23T16:46

2023-06-23T16:46

в мире

гагаузия

молдавия

россия

евгения гуцул

илан шор

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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Избранная глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая шла на выборы от партии "Шор", заявила РИА Новости, что намерена остаться в команде Илана Шора, несмотря на недавний запрет его партии. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы автономии, победила представительница партии "Шор" Евгения Гуцул. Инаугурация главы автономии запланирована на 19 июля. В понедельник КС Молдавии признал эту партию неконституционной. Согласно этому решению, партия считается распущенной, а минюсту поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из госреестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но теперь они будут считаться независимыми и не будут иметь право присоединиться к другим политсилам. "Я была избрана главой Гагаузии при поддержке и как представитель Илана Шора и партии "Шор". Я много лет являюсь членом этой замечательной команды и навсегда останусь им. Какой будет дальнейшая организационно-правовая форма нашей деятельности, еще предстоит решить. Сейчас наши коллеги ищут правовые решения, как мы будем продолжать свою деятельность, реализовывать уже начатые проекты, а также запускать новые, ожидаемые гражданами страны, в том числе в Гагаузии", - сказала Гуцул. Она отметила, что как глава исполнительной власти автономии будет работать для всех граждан, вне зависимости от того, за кого они голосовали. "Я не буду дискриминировать, я не буду делить наших граждан на своих и чужих, как это сделало кишиневское правительство с гражданами Республики Молдова", - подчеркнула она. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

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в мире, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, илан шор