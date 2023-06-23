https://ria.ru/20230623/donbass-1880004294.html

Пушилин заявил, что все больше молодежи разобрались в ситуации в Донбассе

Пушилин заявил, что все больше молодежи разобрались в ситуации в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2023

Пушилин заявил, что все больше молодежи разобрались в ситуации в Донбассе

Молодежь в ДНР и ЛНР восемь лет жила в режиме жесткой украинской пропаганды, но тех, кто смог разобраться, сейчас несравнимо больше, заявил на встрече с... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:05

2023-06-23T14:05

2023-06-23T14:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 июня - РИА Новости. Молодежь в ДНР и ЛНР восемь лет жила в режиме жесткой украинской пропаганды, но тех, кто смог разобраться, сейчас несравнимо больше, заявил на встрече с молодежью Тореза врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Адекватной молодежи, которая смогла разобраться, несравнимо больше, чем тех, кто живет старыми устоями и старыми установками", – сказал Пушилин на встрече с молодежными организациями Тореза в преддверии Дня молодежи. Он добавил, что невозможно быстро полностью поломать "техничную пропаганду", которую выстроила Украина. Для изменения проукраинских взглядов молодежи не нужно ничего выдумывать - только говорить правду, считает врио главы ДНР. "Потому что (украинская) пропаганда рассчитана на краткосрочную дистанцию... Все перестроится, кто не перестроится они сами уедут, потому что не будут чувствовать никакой поддержки, опоры", - сообщил Денис Пушилин. По словам врио главы ДНР, ситуацию не надо драматизировать, а на все нарушения закона будут реагировать правоохранительные органы. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230419/propaganda-1866487271.html

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украина

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр