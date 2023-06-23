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Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ - РИА Новости, 23.06.2023
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17:13 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/bomboubezhischa-1880054662.html
Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ
Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ - РИА Новости, 23.06.2023
Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ
Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:13
2023-06-23T17:13
в мире
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине. Ранее Зеленский заявил, что четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию. "Результаты неутешительные, почти во всей стране... Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", - заявил Зеленский. По словам Зеленского, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также доложил о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Зеленский заявил, что принято решение создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, что против него и властей столицы Украины ведется кампания по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ. Позже украинское издание "Цензор.net" сообщало, что руководитель Николаевской военной областной администрации Виталий Ким может сменить начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, виталий кличко, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, Киев
Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ

Зеленский анонсировал кадровые изменения из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине.
Ранее Зеленский заявил, что четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию.
«
"Результаты неутешительные, почти во всей стране... Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также доложил о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Зеленский заявил, что принято решение создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, что против него и властей столицы Украины ведется кампания по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ. Позже украинское издание "Цензор.net" сообщало, что руководитель Николаевской военной областной администрации Виталий Ким может сменить начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Фото грязного бомбоубежища, размещенное в украинских СМИ
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве
16 июня, 14:08
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВиталий КличкоКиев
 
 
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