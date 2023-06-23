https://ria.ru/20230623/bomboubezhischa-1880054662.html

Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ

Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ - РИА Новости, 23.06.2023

Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки бомбоубежищ

Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:13

2023-06-23T17:13

2023-06-23T17:13

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владимир зеленский

денис шмыгаль

виталий кличко

киев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые решения в связи с неудовлетворительным состоянием бомбоубежищ на Украине. Ранее Зеленский заявил, что четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию. "Результаты неутешительные, почти во всей стране... Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", - заявил Зеленский. По словам Зеленского, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также доложил о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Зеленский заявил, что принято решение создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, что против него и властей столицы Украины ведется кампания по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ. Позже украинское издание "Цензор.net" сообщало, что руководитель Николаевской военной областной администрации Виталий Ким может сменить начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html

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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, виталий кличко, киев