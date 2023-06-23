https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2023
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:04
2023-06-23T05:04
2023-06-23T08:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_78eddea3e09afca4a9a6ebd5da7c309f.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев. "Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — сказал он.По словам Астафьева, в результате контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили также САУ Krab в районе Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста" в окрестностях села Острое и два миномета близ Марьинки и Красногоровки. Кроме того, на Лисичанском направлении подразделения Восточной группировки сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.
https://ria.ru/20230623/snaypery-1879900560.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a59b5e9d0b9ce92d836f30b3a313cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР