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Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 23.06.2023 (обновлено: 08:35 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2023
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:04
2023-06-23T08:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев. "Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — сказал он.По словам Астафьева, в результате контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили также САУ Krab в районе Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста" в окрестностях села Острое и два миномета близ Марьинки и Красногоровки. Кроме того, на Лисичанском направлении подразделения Восточной группировки сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.
https://ria.ru/20230623/snaypery-1879900560.html
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР

Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев.
"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — сказал он.
По словам Астафьева, в результате контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили также САУ Krab в районе Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста" в окрестностях села Острое и два миномета близ Марьинки и Красногоровки.
Кроме того, на Лисичанском направлении подразделения Восточной группировки сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Работа российских снайперов-дальнобойщиков. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Минобороны показало работу снайперов в зоне спецоперации
03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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