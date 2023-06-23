https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html

Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР

Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.06.2023

Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:04

2023-06-23T05:04

2023-06-23T08:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили склад склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев. "Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — сказал он.По словам Астафьева, в результате контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили также САУ Krab в районе Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста" в окрестностях села Острое и два миномета близ Марьинки и Красногоровки. Кроме того, на Лисичанском направлении подразделения Восточной группировки сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность