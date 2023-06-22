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Умер актер Борис Халисов
Умер актер Борис Халисов - РИА Новости, 22.06.2023
Умер актер Борис Халисов
В 82 года умер Борис Халисов, сообщается в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:44
2023-06-22T14:44
2023-06-22T14:44
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В 82 года умер Борис Халисов, сообщается в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра."В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее", – говорится в некрологе.Борис Георгиевич в 1967 году окончил ГИТИС. На сцене и в кино он появлялся с 1962 года. Артист служил в Московском театре художественной публицистики и театре "Русский дом", Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре, Бугульминском драматическом театре, Волгоградском казачьем театре.Халисов сыграл Макара Мохова в "Леснике" и рецидивиста Ваньку-Кощея в "Тихой охоте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
В 82 года умер Борис Халисов, сообщается
в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.
«
"В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее", – говорится в некрологе.
Борис Георгиевич в 1967 году окончил ГИТИС. На сцене и в кино он появлялся с 1962 года. Артист служил в Московском театре художественной публицистики и театре "Русский дом", Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре, Бугульминском драматическом театре, Волгоградском казачьем театре.
Халисов сыграл Макара Мохова в "Леснике" и рецидивиста Ваньку-Кощея в "Тихой охоте".