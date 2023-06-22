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Умер актер Борис Халисов

Умер актер Борис Халисов - РИА Новости, 22.06.2023

Умер актер Борис Халисов

В 82 года умер Борис Халисов, сообщается в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:44

2023-06-22T14:44

2023-06-22T14:44

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В 82 года умер Борис Халисов, сообщается в Telegram-канале Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра."В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее", – говорится в некрологе.Борис Георгиевич в 1967 году окончил ГИТИС. На сцене и в кино он появлялся с 1962 года. Артист служил в Московском театре художественной публицистики и театре "Русский дом", Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре, Бугульминском драматическом театре, Волгоградском казачьем театре.Халисов сыграл Макара Мохова в "Леснике" и рецидивиста Ваньку-Кощея в "Тихой охоте".

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости