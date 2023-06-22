https://ria.ru/20230622/zabaykale-1879701479.html
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства
Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:28
2023-06-22T04:28
2023-06-22T04:28
чита
россия
общество
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_0:144:2932:1793_1920x0_80_0_0_d83b1b0bd1e99dca8862b1bb6c29aafe.jpg
ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. "Мы сейчас работаем над 27 участками. Предполагается их передача в три этапа. Процедуры сами по себе не простые, важно задействовать эти земли для градостроительных целей и пользы Читы. Первый этап по 10 участкам уже практически подготовлен", - сказал Осипов. Как уточнил губернатор, среди участков и зданий, которые должны передаваться, важные исторические здания. Это доходный дом Бушмакина на улице Бутина, 33, Доходный дом Казачьего войска на улице Бутина, 1, Торговый дом города на улице 9 Января, 18. "Это центральная улица, главный туристический маршрут города и края. Весь исторический центр, в том числе этот квартал, должны быть восстановлены. И здания, и сам исторический центр Читы – уникальный. Мы должны максимально раскрыть и показать их ценность, архитектурную красоту и значимость, вовлечь в использование богатого туристического потенциала Забайкалья", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20230504/istochnik-1869715337.html
чита
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_176:0:2757:1936_1920x0_80_0_0_f985a41f5807b17ebac062ba48a1d7c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, россия, общество, александр осипов
Чита, Россия, Общество, Александр Осипов
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства
Глава Забайкалья Осипов: Минобороны передаст Чите 27 участков для градостроительства
ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«
"Мы сейчас работаем над 27 участками. Предполагается их передача в три этапа. Процедуры сами по себе не простые, важно задействовать эти земли для градостроительных целей и пользы Читы. Первый этап по 10 участкам уже практически подготовлен", - сказал Осипов.
Как уточнил губернатор, среди участков и зданий, которые должны передаваться, важные исторические здания. Это доходный дом Бушмакина на улице Бутина, 33, Доходный дом Казачьего войска на улице Бутина, 1, Торговый дом города на улице 9 Января, 18.
"Это центральная улица, главный туристический маршрут города и края. Весь исторический центр, в том числе этот квартал, должны быть восстановлены. И здания, и сам исторический центр Читы – уникальный. Мы должны максимально раскрыть и показать их ценность, архитектурную красоту и значимость, вовлечь в использование богатого туристического потенциала Забайкалья", - отметил глава региона.
В Забайкалье проверят объявление на "Авито" о продаже земли с источником