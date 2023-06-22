https://ria.ru/20230622/zabaykale-1879701479.html

Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства

Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства - РИА Новости, 22.06.2023

Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства

Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:28

2023-06-22T04:28

2023-06-22T04:28

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ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. "Мы сейчас работаем над 27 участками. Предполагается их передача в три этапа. Процедуры сами по себе не простые, важно задействовать эти земли для градостроительных целей и пользы Читы. Первый этап по 10 участкам уже практически подготовлен", - сказал Осипов. Как уточнил губернатор, среди участков и зданий, которые должны передаваться, важные исторические здания. Это доходный дом Бушмакина на улице Бутина, 33, Доходный дом Казачьего войска на улице Бутина, 1, Торговый дом города на улице 9 Января, 18. "Это центральная улица, главный туристический маршрут города и края. Весь исторический центр, в том числе этот квартал, должны быть восстановлены. И здания, и сам исторический центр Читы – уникальный. Мы должны максимально раскрыть и показать их ценность, архитектурную красоту и значимость, вовлечь в использование богатого туристического потенциала Забайкалья", - отметил глава региона.

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