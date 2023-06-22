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Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства - РИА Новости, 22.06.2023
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04:28 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/zabaykale-1879701479.html
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства
Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:28
2023-06-22T04:28
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ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов. "Мы сейчас работаем над 27 участками. Предполагается их передача в три этапа. Процедуры сами по себе не простые, важно задействовать эти земли для градостроительных целей и пользы Читы. Первый этап по 10 участкам уже практически подготовлен", - сказал Осипов. Как уточнил губернатор, среди участков и зданий, которые должны передаваться, важные исторические здания. Это доходный дом Бушмакина на улице Бутина, 33, Доходный дом Казачьего войска на улице Бутина, 1, Торговый дом города на улице 9 Января, 18. "Это центральная улица, главный туристический маршрут города и края. Весь исторический центр, в том числе этот квартал, должны быть восстановлены. И здания, и сам исторический центр Читы – уникальный. Мы должны максимально раскрыть и показать их ценность, архитектурную красоту и значимость, вовлечь в использование богатого туристического потенциала Забайкалья", - отметил глава региона.
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чита, россия, общество, александр осипов
Чита, Россия, Общество, Александр Осипов
Минобороны передаст Чите 27 участков и зданий для градостроительства

Глава Забайкалья Осипов: Минобороны передаст Чите 27 участков для градостроительства

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид города Читы с воздуха. Архивное фото
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ЧИТА, 22 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ в три этапа передаст Чите 27 участков под градостроительные цели, сообщил РИА Новости губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«
"Мы сейчас работаем над 27 участками. Предполагается их передача в три этапа. Процедуры сами по себе не простые, важно задействовать эти земли для градостроительных целей и пользы Читы. Первый этап по 10 участкам уже практически подготовлен", - сказал Осипов.
Как уточнил губернатор, среди участков и зданий, которые должны передаваться, важные исторические здания. Это доходный дом Бушмакина на улице Бутина, 33, Доходный дом Казачьего войска на улице Бутина, 1, Торговый дом города на улице 9 Января, 18.
"Это центральная улица, главный туристический маршрут города и края. Весь исторический центр, в том числе этот квартал, должны быть восстановлены. И здания, и сам исторический центр Читы – уникальный. Мы должны максимально раскрыть и показать их ценность, архитектурную красоту и значимость, вовлечь в использование богатого туристического потенциала Забайкалья", - отметил глава региона.
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