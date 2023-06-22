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ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:47 22.06.2023 (обновлено: 14:00 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vsu-1879790920.html
ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях
Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:47
2023-06-22T14:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР."В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230622/poteri-1879792218.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли более 110 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
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На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.
На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.
На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР.
"В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.
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