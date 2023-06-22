ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли более 110 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.
На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.
На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР.