https://ria.ru/20230622/vsu-1879790920.html

ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях - РИА Новости, 22.06.2023

ВСУ за сутки потеряли более 110 военных на двух направлениях

Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:47

2023-06-22T13:47

2023-06-22T14:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты. В районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки самолеты и вертолеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены БМП и три бронемашины.На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в министерстве.На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР."В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230622/poteri-1879792218.html

https://ria.ru/20230622/pvo-1879789790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины