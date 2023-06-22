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Кравцов обсудил со специалистами развитие воспитания в системе СПО

Кравцов обсудил со специалистами развитие воспитания в системе СПО - РИА Новости, 22.06.2023

Кравцов обсудил со специалистами развитие воспитания в системе СПО

Во Всероссийском детском центре "Смена" проходит двухдневный семинар-совещание для участников федерального проекта "Профессионалитет". В рамках него министр... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:11

2023-06-22T21:11

2023-06-22T21:11

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Смена" проходит двухдневный семинар-совещание для участников федерального проекта "Профессионалитет". В рамках него министр просвещения России Сергей Кравцов встретился в формате открытой сессии с директорами, заместителями директоров по воспитательной работе, кураторами учебных групп и другими специалистами, отвечающими за воспитательную работу в техникумах и колледжах страны.Семинар-совещание собрал свыше ста специалистов организаций СПО из разных регионов России, участвующих в федеральном проекте "Профессионалитет"."Всероссийский детский центр "Смена" становится не только местом детского отдыха и оздоровления, но и федеральным центром развития системы воспитания в колледжах. Сегодня 60% выпускников девятых классов выбирают систему среднего профессионального образования. Мы понимаем, что это целеустремленные ребята, к которым важно находить подход, делать их учебу интересной. Система СПО продолжает развиваться, тому пример – проект "Профессионалитет". По решению Президента России более 100 тысяч кураторов групп получают 5 тысяч рублей ежемесячно, мы вводим должность советника по воспитанию в колледжах. Также в колледжах проходят церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна", – сказал Сергей Кравцов.Участники открытой сессии обсудили перспективы развития системы СПО, новые подходы к формированию концепции профессионального воспитания в колледжах.Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев обратил внимание на важность погружения в практическую деятельность во время учебы."В прошлом году мы открыли бесплатную образовательную программу обучения предпринимательству "Я в деле". Там мы объясняем, как придумать идею, составить бизнес-план, "упаковать продукт" и выйти на первые продажи. Кто-то считает, что для открытия своего бизнеса нужны связи и богатые родители. Но после программы студенты видят, что самое важное, с кем и как ты создаешь свое дело. Многие после этого остаются развивать компании в своих регионах. Это и есть деятельный патриотизм", – отметил он.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что в проекте "Профессионалитет" участвует 23 учебных заведения региона."На их базе создали шесть образовательных центров по разным направлениям – от сельского хозяйства до IT-сферы. Колледжи и техникумы напрямую сотрудничают с предприятиями, совместно готовят кадры, которые не придется переучивать. Всего по программам "Профессионалитета" обучаются почти 1200 человек, в сентябре приступят к занятиям еще 1700 студентов, – сказал он.Помимо этого, участники открытой сессии предложили укреплять связи образовательных учреждений с предприятиями: как можно чаще организовывать экскурсии студентов на производства, давать им возможность практиковаться на современном оборудовании, а также привлекать специалистов-наставников из других городов.В День памяти и скорби в ВДЦ "Смена" прошла церемония возложения венков к памятнику героям Великой Отечественной войны – выпускникам системы профтехобразования, который находится на территории центра "Смена".Семинар-совещание проходит в "Смене" 22 и 23 июня. В рамках него запланированы лекции по патриотическому воспитанию, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, актуализации примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций СПО и формированию позитивного инклюзивного пространства в условиях СПО.Всероссийский детский центр "Смена" с 2022 года является оператором федерального проекта "Профессионалитет" и проводит курсы повышения квалификации по организации воспитательной работы для кураторов учебных групп техникумов и колледжей России. До конца 2023 года свыше 14 000 специалистов техникумов и колледжей России пройдут обучение в рамках проекта.Кроме того, в День памяти и скорби Министр просвещения России принял участие в презентации книги серии "Библиотека Союзного государства" о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Он подключился в режиме видео-конференц-связи к мероприятию в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"."Мы всегда будем помнить события Великой Отечественной войны, ее начало, взятие Брестской крепости. Конечно, эта книга – важное издание для наших школьников. Мы поддерживаем предложение распространить ее, тиражировать в школах регионов и сделать ее в цифровом формате, доступной для всех желающих ознакомиться", – сказал Сергей Кравцов.В презентации также принял участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, который отметил, что книга – результат большой работы генеральных прокуратур и следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь.Участниками мероприятия стали председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор