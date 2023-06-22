Рейтинг@Mail.ru
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/voennoplennye-1879820836.html
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК - РИА Новости, 22.06.2023
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК
Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:48
2023-06-22T15:48
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы тоже смогли найти свою нишу, мы работаем с Международным Комитетом Красного Креста. Очень важно, где появилась информация о том, что наш военнослужащий попал в плен, чтобы семья написала в Международный Комитет Красного Креста, следом я обращаюсь. Но для Международного Комитета Красного Креста по их уставу необходимо ввести связь с родственниками, поэтому мое письмо является неким сопровождением", - сказала Москалькова в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества". По словам Москальковой, в своих обращениях она просит МККК обязательно посетить российских военнослужащих и принять все меры, чтобы нормы Женевской конвенции в полной мере соблюдались. "Дальше получаю информацию от родственников, посетил Международный Комитет Красного Креста их родных или нет. Если нет, то я опять начинаю настойчивость проявлять в отношении Международного Комитета Красного Креста, что нужно посетить. Они идут навстречу. У нас есть связь", - рассказала Москалькова. Кроме того, российский омбудсмен отметила работу министерства обороны в решении вопроса возвращения военнопленных. "Мы с ними работаем, если не ежедневно, то в ежечасном режиме. Я вижу и их работу, и ФСБ", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230120/lavrov-1846218701.html
https://ria.ru/20230125/pytki-1847324902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК

Омбудсмен Москалькова заявила, что МККК по уставу должен работать с семьями военнопленных

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Мы тоже смогли найти свою нишу, мы работаем с Международным Комитетом Красного Креста. Очень важно, где появилась информация о том, что наш военнослужащий попал в плен, чтобы семья написала в Международный Комитет Красного Креста, следом я обращаюсь. Но для Международного Комитета Красного Креста по их уставу необходимо ввести связь с родственниками, поэтому мое письмо является неким сопровождением", - сказала Москалькова в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества".
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным
20 января, 12:31
По словам Москальковой, в своих обращениях она просит МККК обязательно посетить российских военнослужащих и принять все меры, чтобы нормы Женевской конвенции в полной мере соблюдались.
«
"Дальше получаю информацию от родственников, посетил Международный Комитет Красного Креста их родных или нет. Если нет, то я опять начинаю настойчивость проявлять в отношении Международного Комитета Красного Креста, что нужно посетить. Они идут навстречу. У нас есть связь", - рассказала Москалькова.
Кроме того, российский омбудсмен отметила работу министерства обороны в решении вопроса возвращения военнопленных.
«
"Мы с ними работаем, если не ежедневно, то в ежечасном режиме. Я вижу и их работу, и ФСБ", - подчеркнула она.
Автомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ
25 января, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала