https://ria.ru/20230622/voennoplennye-1879820836.html
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК - РИА Новости, 22.06.2023
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК
Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:48
2023-06-22T15:48
2023-06-22T15:48
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы тоже смогли найти свою нишу, мы работаем с Международным Комитетом Красного Креста. Очень важно, где появилась информация о том, что наш военнослужащий попал в плен, чтобы семья написала в Международный Комитет Красного Креста, следом я обращаюсь. Но для Международного Комитета Красного Креста по их уставу необходимо ввести связь с родственниками, поэтому мое письмо является неким сопровождением", - сказала Москалькова в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества". По словам Москальковой, в своих обращениях она просит МККК обязательно посетить российских военнослужащих и принять все меры, чтобы нормы Женевской конвенции в полной мере соблюдались. "Дальше получаю информацию от родственников, посетил Международный Комитет Красного Креста их родных или нет. Если нет, то я опять начинаю настойчивость проявлять в отношении Международного Комитета Красного Креста, что нужно посетить. Они идут навстречу. У нас есть связь", - рассказала Москалькова. Кроме того, российский омбудсмен отметила работу министерства обороны в решении вопроса возвращения военнопленных. "Мы с ними работаем, если не ежедневно, то в ежечасном режиме. Я вижу и их работу, и ФСБ", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230120/lavrov-1846218701.html
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россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК
Омбудсмен Москалькова заявила, что МККК по уставу должен работать с семьями военнопленных