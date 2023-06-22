https://ria.ru/20230622/voennoplennye-1879820836.html

Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК

Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК - РИА Новости, 22.06.2023

Москалькова объяснила, почему семьи пленных должны обращаться в МККК

Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:48

2023-06-22T15:48

2023-06-22T15:48

специальная военная операция на украине

россия

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Семьи военнопленных должны обращаться в Международный Комитет Красного Креста, потому что по уставу организации они должны работать с семьями пленных, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы тоже смогли найти свою нишу, мы работаем с Международным Комитетом Красного Креста. Очень важно, где появилась информация о том, что наш военнослужащий попал в плен, чтобы семья написала в Международный Комитет Красного Креста, следом я обращаюсь. Но для Международного Комитета Красного Креста по их уставу необходимо ввести связь с родственниками, поэтому мое письмо является неким сопровождением", - сказала Москалькова в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества". По словам Москальковой, в своих обращениях она просит МККК обязательно посетить российских военнослужащих и принять все меры, чтобы нормы Женевской конвенции в полной мере соблюдались. "Дальше получаю информацию от родственников, посетил Международный Комитет Красного Креста их родных или нет. Если нет, то я опять начинаю настойчивость проявлять в отношении Международного Комитета Красного Креста, что нужно посетить. Они идут навстречу. У нас есть связь", - рассказала Москалькова. Кроме того, российский омбудсмен отметила работу министерства обороны в решении вопроса возвращения военнопленных. "Мы с ними работаем, если не ежедневно, то в ежечасном режиме. Я вижу и их работу, и ФСБ", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230120/lavrov-1846218701.html

https://ria.ru/20230125/pytki-1847324902.html

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россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)