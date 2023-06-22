https://ria.ru/20230622/voda-1879714077.html

СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды

СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды

Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели, пишет газета "Известия". РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:19

2023-06-22T08:19

2023-06-22T11:28

общество

жкх

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели, пишет газета "Известия"."Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней", — говорится в публикации. В Роспотребнадозоре отметили, что сейчас муниципалитеты самостоятельно определяют, сколько времени займет ремонт инфраструктуры ЖКХ, при этом срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.В Москве планируют укладываться в десять дней. В Санкт-Петербурге, Ростовской, Новгородской и Калужской областях, равно как и в Чувашии, власти не намерены затягивать обслуживание сетей и полагают, за некоторыми исключениями, что на это уйдет 14 дней.В начале июня вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.

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общество, жкх, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф