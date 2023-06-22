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СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды - РИА Новости, 22.06.2023
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08:19 22.06.2023 (обновлено: 11:28 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/voda-1879714077.html
СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды
СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды
Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели, пишет газета "Известия". РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:19
2023-06-22T11:28
общество
жкх
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели, пишет газета "Известия"."Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней", — говорится в публикации. В Роспотребнадозоре отметили, что сейчас муниципалитеты самостоятельно определяют, сколько времени займет ремонт инфраструктуры ЖКХ, при этом срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.В Москве планируют укладываться в десять дней. В Санкт-Петербурге, Ростовской, Новгородской и Калужской областях, равно как и в Чувашии, власти не намерены затягивать обслуживание сетей и полагают, за некоторыми исключениями, что на это уйдет 14 дней.В начале июня вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.
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общество, жкх, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, ЖКХ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
СМИ: в России хотят ввести новые правила отключения горячей воды

"Известия": Роспотребнадзор запретит регионам отключать горячую воду более чем на 14 дней

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели, пишет газета "Известия".
«
"Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней", — говорится в публикации.
В Роспотребнадозоре отметили, что сейчас муниципалитеты самостоятельно определяют, сколько времени займет ремонт инфраструктуры ЖКХ, при этом срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.
В Москве планируют укладываться в десять дней. В Санкт-Петербурге, Ростовской, Новгородской и Калужской областях, равно как и в Чувашии, власти не намерены затягивать обслуживание сетей и полагают, за некоторыми исключениями, что на это уйдет 14 дней.
В начале июня вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.
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