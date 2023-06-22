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Туры в Турцию подешевели, но не для россиян - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
12:39 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/turtsiya-1879742055.html
Туры в Турцию подешевели, но не для россиян
Туры в Турцию подешевели, но не для россиян - РИА Новости, 22.06.2023
Туры в Турцию подешевели, но не для россиян
Цены на отдых в Турции стабилизировались и в валютном эквиваленте оказались даже ниже уровня 2022 года, однако конечная стоимость для россиян все равно выше... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:39
2023-06-22T12:39
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
анталья (провинция)
бодрум
coral travel
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Цены на отдых в Турции стабилизировались и в валютном эквиваленте оказались даже ниже уровня 2022 года, однако конечная стоимость для россиян все равно выше прошлогодней из-за курса рубля, сообщает RTN. "Стоимость отдыха в евро на июнь ниже, чем в прошлом году. Средний показатель по Анталийскому побережью составляет 1033 евро на человека вместо прошлогодних 1123, по Эгейскому – 970 евро вместо 1134", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова. По ее словам, подавляющая часть россиян едут на Анталийское побережье – 87,8 процентов, еще 12,2 процента выбирают Эгейское море.В Fun&amp;Sun сообщили, что показатели продаж июня более чем в 1,5 раза опережают прошлогодние в этом же месяце. "Средний чек на двоих в долларах ниже, чем годом ранее – 2900 против 3200", – добавила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова. У этого оператора 94 процентов туристов выбирают Анталью, четыре процента – Даламан, два – Бодрум.Эксперты отмечают, что на большинство российских туристов снижение цен в евро или долларах не повлияло, так как курс российского рубля за год сильно упал. По данным "Слетать.ру", в прошлом году средний чек по Турции был ниже на 24 процента. "Преимущественно такая разница связана с изменением курса валют, а также с ежегодным ростом цен на проживание и подорожанием перелета в составе турпакетов", – пояснила директор по продвижению "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко.По ее словам, средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тысяч рублей на двоих. Самый высокий средний чек на двоих в июне наблюдается в Белеке – 360 тысяч. Затем идут Фетхие – 272 тысячи, Бодрум – 263 тысячи, Анталья – 241 тысяча, Сиде – 233 тысячи рублей.Генеральный директор розничной сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов сообщил, что Турция продается на уровне прошлого года. "Весь апрель цены были слишком высокими. Как только после майских праздников началось массовое снижение, которое составило примерно 30 процентов в среднем по рынку, а по отдельным объектам и больше, спрос оживился", – сказал он. Сейчас хорошую "пятерку" в Кемере с Ultra All Inclusive на неделю с вылетом Turkish Airlines можно приобрести на двоих за 128,8 тысячи рублей.
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), бодрум, coral travel, turkish airlines, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Анталья (провинция), Бодрум, Coral Travel, Turkish Airlines, куда можно лететь, Отдых на море
Туры в Турцию подешевели, но не для россиян

Эксперты: туры в Турцию подешевели, но не для россиян

© Depositphotos.com / slava296Отель Mardan Palace в Анталье, Турция
Отель Mardan Palace в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Depositphotos.com / slava296
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Цены на отдых в Турции стабилизировались и в валютном эквиваленте оказались даже ниже уровня 2022 года, однако конечная стоимость для россиян все равно выше прошлогодней из-за курса рубля, сообщает RTN.
"Стоимость отдыха в евро на июнь ниже, чем в прошлом году. Средний показатель по Анталийскому побережью составляет 1033 евро на человека вместо прошлогодних 1123, по Эгейскому – 970 евро вместо 1134", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.
По ее словам, подавляющая часть россиян едут на Анталийское побережье – 87,8 процентов, еще 12,2 процента выбирают Эгейское море.
В Fun&Sun сообщили, что показатели продаж июня более чем в 1,5 раза опережают прошлогодние в этом же месяце. "Средний чек на двоих в долларах ниже, чем годом ранее – 2900 против 3200", – добавила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова. У этого оператора 94 процентов туристов выбирают Анталью, четыре процента – Даламан, два – Бодрум.
Эксперты отмечают, что на большинство российских туристов снижение цен в евро или долларах не повлияло, так как курс российского рубля за год сильно упал.
По данным "Слетать.ру", в прошлом году средний чек по Турции был ниже на 24 процента. "Преимущественно такая разница связана с изменением курса валют, а также с ежегодным ростом цен на проживание и подорожанием перелета в составе турпакетов", – пояснила директор по продвижению "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко.
По ее словам, средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тысяч рублей на двоих. Самый высокий средний чек на двоих в июне наблюдается в Белеке – 360 тысяч. Затем идут Фетхие – 272 тысячи, Бодрум – 263 тысячи, Анталья – 241 тысяча, Сиде – 233 тысячи рублей.
Генеральный директор розничной сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов сообщил, что Турция продается на уровне прошлого года. "Весь апрель цены были слишком высокими. Как только после майских праздников началось массовое снижение, которое составило примерно 30 процентов в среднем по рынку, а по отдельным объектам и больше, спрос оживился", – сказал он. Сейчас хорошую "пятерку" в Кемере с Ultra All Inclusive на неделю с вылетом Turkish Airlines можно приобрести на двоих за 128,8 тысячи рублей.
Пицунда - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Туроператоры назвали направления для бюджетного отдыха в июле
20 июня, 18:02
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияАнталья (провинция)БодрумCoral TravelTurkish Airlinesкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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