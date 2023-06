https://ria.ru/20230622/tailand-1879801439.html

В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов

В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов

В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News.Водители регулярно возили отдыхающих не сразу в отель, как было нужно, а в туристические магазины. Уставшим после перелета иностранцам предлагалось купить товары, экскурсии или даже поменять гостиницу, а водитель мог получить комиссию после такой сделки.Нарушение было выявлено в ходе рейда туристической полиции.Помимо штрафа, служба также требует приостановить действие водительских прав у недобросовестных таксистов. Аэропорт Пхукета обслуживают два кооператива, и все претензии властей относятся к работникам одного из них – Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.

