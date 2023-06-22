https://ria.ru/20230622/tailand-1879801439.html
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов - РИА Новости, 22.06.2023
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов
В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:32
2023-06-22T14:32
2023-06-22T14:32
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155218/81/1552188137_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_974d7b6228da38ac9672949de412fac4.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News.Водители регулярно возили отдыхающих не сразу в отель, как было нужно, а в туристические магазины. Уставшим после перелета иностранцам предлагалось купить товары, экскурсии или даже поменять гостиницу, а водитель мог получить комиссию после такой сделки.Нарушение было выявлено в ходе рейда туристической полиции.Помимо штрафа, служба также требует приостановить действие водительских прав у недобросовестных таксистов. Аэропорт Пхукета обслуживают два кооператива, и все претензии властей относятся к работникам одного из них – Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155218/81/1552188137_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1ce8f09ba0e053f80752faef986b5aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туристы
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Новости - Туризм, туристы
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов
Полиция Пхукета оштрафует таксистов, обманывающих туристов в аэропорту
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает
The Phuket News.
Водители регулярно возили отдыхающих не сразу в отель, как было нужно, а в туристические магазины. Уставшим после перелета иностранцам предлагалось купить товары, экскурсии или даже поменять гостиницу, а водитель мог получить комиссию после такой сделки.
Нарушение было выявлено в ходе рейда туристической полиции.
Помимо штрафа, служба также требует приостановить действие водительских прав у недобросовестных таксистов. Аэропорт Пхукета обслуживают два кооператива, и все претензии властей относятся к работникам одного из них – Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.
Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж