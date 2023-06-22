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В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
14:32 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/tailand-1879801439.html
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов - РИА Новости, 22.06.2023
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов
В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:32
2023-06-22T14:32
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News.Водители регулярно возили отдыхающих не сразу в отель, как было нужно, а в туристические магазины. Уставшим после перелета иностранцам предлагалось купить товары, экскурсии или даже поменять гостиницу, а водитель мог получить комиссию после такой сделки.Нарушение было выявлено в ходе рейда туристической полиции.Помимо штрафа, служба также требует приостановить действие водительских прав у недобросовестных таксистов. Аэропорт Пхукета обслуживают два кооператива, и все претензии властей относятся к работникам одного из них – Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.
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таиланд
пхукет (остров)
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туристы
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Новости - Туризм, туристы
В Таиланде накажут таксистов, обманывающих туристов

Полиция Пхукета оштрафует таксистов, обманывающих туристов в аэропорту

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаМашины такси, Бангкок, Таиланд
Машины такси, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в незаконной наживе на туристах, сообщает The Phuket News.
Водители регулярно возили отдыхающих не сразу в отель, как было нужно, а в туристические магазины. Уставшим после перелета иностранцам предлагалось купить товары, экскурсии или даже поменять гостиницу, а водитель мог получить комиссию после такой сделки.
Нарушение было выявлено в ходе рейда туристической полиции.
Помимо штрафа, служба также требует приостановить действие водительских прав у недобросовестных таксистов. Аэропорт Пхукета обслуживают два кооператива, и все претензии властей относятся к работникам одного из них – Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.
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