https://ria.ru/20230622/spasenie-1879864128.html

Эксперт оценил шансы на спасение экипажа пропавшего батискафа

Эксперт оценил шансы на спасение экипажа пропавшего батискафа - РИА Новости, 22.06.2023

Эксперт оценил шансы на спасение экипажа пропавшего батискафа

Даже если туристический батискаф "Титан", пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, будет обнаружен прямо сейчас, спасти жизни людей вряд ли удастся,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:46

2023-06-22T15:46

2023-06-22T18:47

в мире

франция

сша

канада

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МАДРИД, 22 июн - РИА Новости. Даже если туристический батискаф "Титан", пропавший в Атлантике с пятью членами экипажа, будет обнаружен прямо сейчас, спасти жизни людей вряд ли удастся, сказал РИА Новости эксперт из водолазного подразделения гражданской гвардии Испании (GEAS), пожелавший остаться неизвестным. "Конечно же, не хочется давать пессимистичные прогнозы, но людей вряд ли удастся спасти. Сам процесс поднятия и открытия батискафа может занять несколько дней, а если окажется, что он еще и застрял в обломках Титаника, то и несколько недель. Безусловно, указанное количество кислорода можно растянуть на более продолжительный срок, но приблизительно лишь на 12 дополнительных часов", — объяснил он. При этом, учитывая специфику конструкции батискафа, не исключено, что он мог самостоятельно вернуться на поверхность, и спасателям осталось лишь обнаружить и открыть его. Именно по этой причине в операции задействовано такое количество самолетов и вертолетов. "Этот инцидент может значительно изменить подобный вид экстремального туризма. С одной стороны, люди будут более скептически относится к таким развлечениям. Однако, с другой стороны, эта трагедия может стать стимулом для увеличения числа исследований в этой сфере, в том числе, с целью обеспечения большей безопасности людей", — считает эксперт. Операция, которая остается в статусе "поисково-спасательной", ведется в акватории площадью в "два штата Коннектикут" и на глубинах, превышающих четыре километра, с привлечением десятка надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции, сообщила береговая охрана. Туристический аппарат пропал во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титаника" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230622/titan-1879838828.html

франция

сша

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T15:46 true PT0M31S

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в мире, франция, сша, канада, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа