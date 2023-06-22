https://ria.ru/20230622/sistema-1879826556.html

Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему

Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему - РИА Новости, 22.06.2023

Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему

Мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:16

2023-06-22T16:16

2023-06-22T16:16

египет

париж

абдель фаттах ас-сиси

в мире

экономика

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КАИР, 22 июн - РИА Новости. Мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Необходимо решение структурного дисбаланса в мировой финансовой системе", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже. Президент Египта отметил, что мировая финансовая система претерпела большие изменения за последние 70 лет и нуждается в изменениях для противостояния проблемам в сфере финансирования. "Есть необходимость реформирования структуры мировой финансовой системы для укрепления финансирования устойчивого развития", - считает ас-Сиси. Он также призвал к срочным решениям на международном уровне во избежание крупного долгового кризиса. В Париже 22-23 июня проходит первый саммит "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга, в нем участвуют более 50 глав государств и правительств, представители международных организаций и гражданского общества.

https://ria.ru/20230615/valyuta-1878241904.html

https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871463808.html

египет

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египет, париж, абдель фаттах ас-сиси, в мире, экономика