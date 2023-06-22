Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/sistema-1879826556.html
Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему
Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему - РИА Новости, 22.06.2023
Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему
Мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:16
2023-06-22T16:16
египет
париж
абдель фаттах ас-сиси
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153086/33/1530863384_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_d2597cc9c7adbad0187054dc8a298b3b.jpg
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Необходимо решение структурного дисбаланса в мировой финансовой системе", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже. Президент Египта отметил, что мировая финансовая система претерпела большие изменения за последние 70 лет и нуждается в изменениях для противостояния проблемам в сфере финансирования. "Есть необходимость реформирования структуры мировой финансовой системы для укрепления финансирования устойчивого развития", - считает ас-Сиси. Он также призвал к срочным решениям на международном уровне во избежание крупного долгового кризиса. В Париже 22-23 июня проходит первый саммит "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга, в нем участвуют более 50 глав государств и правительств, представители международных организаций и гражданского общества.
https://ria.ru/20230615/valyuta-1878241904.html
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871463808.html
египет
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153086/33/1530863384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b13effe82d58d15da2d28d55c3890ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, париж, абдель фаттах ас-сиси, в мире, экономика
Египет, Париж, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире, Экономика
Президент Египта призвал реформировать мировую финансовую систему

Президент Египта ас-Сиси: мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
«
"Необходимо решение структурного дисбаланса в мировой финансовой системе", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке
15 июня, 10:25
Президент Египта отметил, что мировая финансовая система претерпела большие изменения за последние 70 лет и нуждается в изменениях для противостояния проблемам в сфере финансирования.
«
"Есть необходимость реформирования структуры мировой финансовой системы для укрепления финансирования устойчивого развития", - считает ас-Сиси.
Он также призвал к срочным решениям на международном уровне во избежание крупного долгового кризиса.
В Париже 22-23 июня проходит первый саммит "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга, в нем участвуют более 50 глав государств и правительств, представители международных организаций и гражданского общества.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы
13 мая, 07:48
 
ЕгипетПарижАбдель Фаттах ас-СисиВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала