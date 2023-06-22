https://ria.ru/20230622/samolety-1879804717.html
Мишустин призвал комплексно планировать производство самолетов
Мишустин призвал комплексно планировать производство самолетов - РИА Новости, 22.06.2023
Мишустин призвал комплексно планировать производство самолетов
Производство отечественных самолётов надо планировать комплексно, это касается и послепродажного сопровождения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:38
2023-06-22T14:38
2023-06-22T15:15
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михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Производство отечественных самолётов надо планировать комплексно, это касается и послепродажного сопровождения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы сейчас не просто строим самолёты - сегодня нужно выстраивать цикл жизни: выпуск, сервис, эксплуатацию, модернизацию. И, конечно, такие проекты надо сразу же планировать комплексно. И участники цепочки поставок должны действовать согласованно. Это относится как к производителям и разработчикам, так и к государственным органам. Надо заранее планировать, как выводить машины на рынок, и на всех этапах использовать. Организовать качественное послепродажное сопровождение. Это очень важный вопрос", - сказал Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, которое прошло на территории Казанского авиастроительного завода.Он также указал на важность подготовки специалистов в этой сфере и отметил, что популярность этой профессии не слишком высока."Может быть, мы мало тоже об этом говорим. Нужно говорить, причём не только с экранов телевизоров, а в семьях, школах", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230622/proizvodstvo-1879804054.html
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россия, технологии, михаил мишустин, экономика
Россия, Технологии, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал комплексно планировать производство самолетов
Мишустин призвал комплексно планировать производство отечественных самолетов
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Производство отечественных самолётов надо планировать комплексно, это касается и послепродажного сопровождения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы сейчас не просто строим самолёты - сегодня нужно выстраивать цикл жизни: выпуск, сервис, эксплуатацию, модернизацию. И, конечно, такие проекты надо сразу же планировать комплексно. И участники цепочки поставок должны действовать согласованно. Это относится как к производителям и разработчикам, так и к государственным органам. Надо заранее планировать, как выводить машины на рынок, и на всех этапах использовать. Организовать качественное послепродажное сопровождение. Это очень важный вопрос", - сказал Мишустин на совещании по развитию авиаотрасли, которое прошло на территории Казанского авиастроительного завода.
Он также указал на важность подготовки специалистов в этой сфере и отметил, что популярность этой профессии не слишком высока.
"Может быть, мы мало тоже об этом говорим. Нужно говорить, причём не только с экранов телевизоров, а в семьях, школах", - добавил Мишустин.
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