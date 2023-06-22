https://ria.ru/20230622/razvedchiki-1879713442.html

Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР

Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2023

Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР

Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков в ходе ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР, диверсионно-разведывательная группа Киева... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:13

2023-06-22T08:13

2023-06-22T08:13

специальная военная операция на украине

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков в ходе ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР, диверсионно-разведывательная группа Киева пыталась зайти в тыл подразделений ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества, украинские боевики под покровом ночи попытались обойти наши позиции и зайти в тыл. Благодаря тепловизионным приборам наблюдения на одном из наблюдательных постов, диверсионно-разведывательная группа в составе 12 человек была вскрыта и по ней был открыт огонь из стрелкового оружия. Противник, понеся потери был вынужден отказаться от дальнейшей реализации своих действий и отступил, бросив пятерых ликвидированных нашими военнослужащими боевиков" - заявил Марочко РИА Новости. В среду Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, кроме того, из арсенала ВСУ уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879284785.html

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кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность