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Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/razvedchiki-1879713442.html
Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР
Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2023
Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР
Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков в ходе ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР, диверсионно-разведывательная группа Киева... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:13
2023-06-22T08:13
специальная военная операция на украине
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков в ходе ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР, диверсионно-разведывательная группа Киева пыталась зайти в тыл подразделений ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Серебрянского лесничества, украинские боевики под покровом ночи попытались обойти наши позиции и зайти в тыл. Благодаря тепловизионным приборам наблюдения на одном из наблюдательных постов, диверсионно-разведывательная группа в составе 12 человек была вскрыта и по ней был открыт огонь из стрелкового оружия. Противник, понеся потери был вынужден отказаться от дальнейшей реализации своих действий и отступил, бросив пятерых ликвидированных нашими военнослужащими боевиков" - заявил Марочко РИА Новости. В среду Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, кроме того, из арсенала ВСУ уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879284785.html
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кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков, заявили в ЛНР

Подполковник Марочко: российские бойцы уничтожили пятерых разведчиков ВСУ под Кременной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков в ходе ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР, диверсионно-разведывательная группа Киева пыталась зайти в тыл подразделений ВС РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе Серебрянского лесничества, украинские боевики под покровом ночи попытались обойти наши позиции и зайти в тыл. Благодаря тепловизионным приборам наблюдения на одном из наблюдательных постов, диверсионно-разведывательная группа в составе 12 человек была вскрыта и по ней был открыт огонь из стрелкового оружия. Противник, понеся потери был вынужден отказаться от дальнейшей реализации своих действий и отступил, бросив пятерых ликвидированных нашими военнослужащими боевиков" - заявил Марочко РИА Новости.
В среду Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих и пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, восемь солдат ВСУ сдались в плен, кроме того, из арсенала ВСУ уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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20 июня, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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