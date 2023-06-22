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Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 22.06.2023

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2023 годах

в Аксайском районе Ростовской области на рынке произошел пожар на складе с посудой и электронной техникой. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:26

2023-06-22T12:26

2023-06-22T12:26

справки

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

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202322 июня в Аксайском районе Ростовской области на рынке произошел пожар на складе с посудой и электронной техникой. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены вертолет, два пожарных поезда, 120 человек, 46 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В ночь на 25 мая в подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны на строительном рынке "Акос". Площадь пожара составила 1,8 тысяч квадратных метров. В 03.55 была объявлена ликвидация открытого горения. Никто не пострадал. 7 мая в Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне. В 21.08 мск пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. В 22.15 мск пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовал 61 человек и 16 единиц техники. 29 апреля во Владимире произошел пожар на рынке на улице Мещерская. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Уточняется, что сообщение о пожаре на рынке поступило в 3.43. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение. В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава. 30 марта в Ставропольском крае на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск загорелся металлический бокс с магазинами внутри. Площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 110 человек и 26 единиц техники. 31 марта в 19.30 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.9 марта в Астрахани произошло возгорание в районе крупного оптового рынка. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек.15 января в городе Кинель Самарской области произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате возгорания погиб мужчина.20221 декабря вечером в Минусинске на юге Красноярского края загорелись кровли торговых павильонов на площади 1200 квадратных метров. В результате пожара сгорело 16 торговых павильонов. Информации о пострадавших не поступало.28 августа вечером в городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля крытого рынка на площади 7000 квадратных метров. С его территории вывели 153 человека. Пожар удалось потушить к утру 29 августа. Никто не пострадал.21 июля произошел пожар на Центральном рынке в Хабаровске. Его площадь составила 900 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние торговые павильоны. Информации о пострадавших не поступало.6 мая во Владикавказе (Северная Осетия) возник пожар на рынке "Викалина". Горели три вещевых ангара. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека.26 марта в Магнитогорске Челябинской области загорелась кровля торговых павильонов на площади одна тысяча квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники. Информации о погибших и травмированных не поступало.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары