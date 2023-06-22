https://ria.ru/20230622/pozhar-1879747976.html

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке - РИА Новости, 22.06.2023

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:53

2023-06-22T10:53

2023-06-22T10:55

происшествия

ростовская область

аксайский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Альтус" произошел в четверг утром на площади одна тысяча "квадратов". Позже она выросла вдвое. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В 09.50 возгорание удалось локализовать на двух тысячах квадратных метров. "В 10.25 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. К тушению привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

ростовская область

аксайский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, аксайский район