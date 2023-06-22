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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке - РИА Новости, 22.06.2023
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10:53 22.06.2023 (обновлено: 10:55 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/pozhar-1879747976.html
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке - РИА Новости, 22.06.2023
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:53
2023-06-22T10:55
происшествия
ростовская область
аксайский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Альтус" произошел в четверг утром на площади одна тысяча "квадратов". Позже она выросла вдвое. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В 09.50 возгорание удалось локализовать на двух тысячах квадратных метров. "В 10.25 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. К тушению привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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происшествия, ростовская область, аксайский район
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на рынке "Альтус" в Ростовской области

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар на складе с посудой и электронной техникой на рынке "Альтус" произошел в четверг утром на площади одна тысяча "квадратов". Позже она выросла вдвое. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В 09.50 возгорание удалось локализовать на двух тысячах квадратных метров.
«
"В 10.25 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.
К тушению привлечены почти 120 человек и 46 единиц техники, а также вертолет и два пожарных поезда.
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