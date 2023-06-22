https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html

Индия вытащит Штаты из тупика

Индия вытащит Штаты из тупика - РИА Новости, 22.06.2023

Индия вытащит Штаты из тупика

Там, где два индийца — минимум четыре мнения: это такой народ, любит дискуссии. На любую тему, и тем более на такую, как начинающийся сегодня визит... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:01

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Там, где два индийца — минимум четыре мнения: это такой народ, любит дискуссии. На любую тему, и тем более на такую, как начинающийся сегодня визит премьер-министра Нарендры Моди в США.Давайте посмотрим на две полярные точки зрения на одном, ставшем очень читаемым, индийском сайте. Первый публицист — руками и ногами за сближение Индии и США, другой — скорее против. Самое интересное в том, почему за и почему против.Итак, якобы проамериканский автор (на самом деле, как и второй, — проиндийский), его аргументы такие: сближение США с Индией определит все существование Америки как минимум на вторую четверть столетия. Китай — громадный вызов для Вашингтона и всей планеты, и вдобавок попытки США устроить против России войну (руками и телами украинцев) невиданно сблизили Россию и Китай, то есть Пекин стал еще сильнее.А раз так получилось, то ответ на все американские вопросы — в Индии. Дело в том, что украинская авантюра показала полную бесполезность европейских союзников США, так что Запад уходит, все вопросы решаются в Азии. Тем более с учетом того, что к середине столетия белое население страны окажется в меньшинстве, это будет другая Америка.В такой ситуации Индия для Вашингтона — не только партнер по безопасности в противостоянии с Китаем, но и громадный рынок завтрашнего дня, теоретически вполне способный в будущем заменить рынок китайский. И для размещения там производств, как США это делали в Китае, и для сбыта. Моди должен эту ситуацию использовать. Правда, здесь возникает вопрос: а зачем Америке второй Китай, если и с первым все получилось плохо?Теперь посмотрим на мнение человека, не ждущего от визита и от США в целом ничего хорошего. И его аргументы такие же для нас неожиданные, как и в первом случае.Визит будет столь же бесполезным, как и многие предыдущие, считает этот автор. Моди станут уговаривать присоединиться к антироссийской коалиции и поддержать Украину, будут знакомые пряники в виде передачи технологий для производства в Индии истребителей и боевых дронов. И очень хорошо, что Моди — человек далеко не наивный, помнит как былые санкции США против Индии, так и санкции против себя лично по полностью фальшивым обвинениям.Но вот тут у "антиамериканского" автора появляются уже знакомые нам мысли. США провалили свою долгосрочную политику с Китаем, получив стратегического конкурента как минимум в экономике. Они уже Китаю и сопротивляться не могут, посмотрите на эту бесконечную цепочку глав корпораций США, едущих в Пекин договариваться о сохранении бизнеса. США также провалили попытки уничтожить или "балканизировать" (разделить) Россию в своей украинской акции.В общем, Америка — заходящее светило, а Индия — восходящее. Но зачем в таком случае американцам помогать дальнейшему росту Индии, в том числе в военно-технологической области?Как видим, тут мнения двух индийцев полностью совпадают: это Америке нужна сегодня Индия, а не наоборот. Нужна для выживания в течение ближайших десятилетий. И такую ситуацию надо использовать по полной программе. При этом опасаясь обмана, поскольку Америка Индии должна одновременно бояться.Таким образом, три первые экономики мира на этой неделе начали выстраивать какую-то новую систему взаимоотношений между собой. Именно три, потому что только что завершившаяся поездка госсекретаря США Тони Блинкена в Пекин — часть все той же картины.К чему сводится пекинская поездка? К признанию США, что дальше с Китаем нагнетать напряженность не нужно, пора как минимум сделать паузу и начать разбираться, как с Пекином разговаривать. И здесь нужно попытаться перетащить как можно сильнее на свою сторону Индию, чья национальная задача — быть державой, равной Китаю в военной, экономической и прочих сферах. Но при этом не стать для Америки младшим партнером и исполнителем ее замыслов.В общем, мы видим начало нового раунда большой игры, которая будет тянуться десятилетиями. В этой игре не прослеживается внятная роль Европы и прочего Запада, зато все выше профиль Ближнего Востока или Африки — но это уже отдельная большая тема.

https://ria.ru/20230620/indiya-1879268802.html

https://ria.ru/20230531/indiya-1875250916.html

https://ria.ru/20230617/indiya-1878891186.html

https://ria.ru/20230617/pripasy-1878885575.html

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аналитика, индия, китай, сша, нарендра моди