https://ria.ru/20230622/pamyat-1879826172.html

Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби

Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023

Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби

По всей стране прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Севастополе выложили из зажженных свечей слово "помним" и барельеф, изображающий отражающего атаку воина.

2023-06-22T16:14

2023-06-22T16:14

2023-06-22T16:14

видео

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли свечи в рамках акции "Огненные картины войны". В Волгограде мероприятие "Завтра была война" по традиции прошло на Мамаевом кургане. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе зажглась картина из десяти тысяч свечей, посвященная периоду обороны города в 1941 – 1945 годы.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби По всей стране прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Севастополе выложили из зажженных свечей слово "помним" и барельеф, изображающий отражающего атаку воина. На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли свечи в рамках акции "Огненные картины войны". В Волгограде мероприятие "Завтра была война" по традиции прошло на Мамаевом кургане. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе зажглась картина из десяти тысяч свечей, посвященная периоду обороны города в 1941 – 1945 годы. 2023-06-22T16:14 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, великая отечественная война (1941-1945), россия, видео