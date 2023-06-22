https://ria.ru/20230622/pamyat-1879826172.html
Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби
Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби
По всей стране прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Севастополе выложили из зажженных свечей слово "помним" и барельеф, изображающий отражающего атаку воина.
2023-06-22T16:14
2023-06-22T16:14
2023-06-22T16:14
видео
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли свечи в рамках акции "Огненные картины войны". В Волгограде мероприятие "Завтра была война" по традиции прошло на Мамаевом кургане. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе зажглась картина из десяти тысяч свечей, посвященная периоду обороны города в 1941 – 1945 годы.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби
По всей стране прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Севастополе выложили из зажженных свечей слово "помним" и барельеф, изображающий отражающего атаку воина. На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР зажгли свечи в рамках акции "Огненные картины войны". В Волгограде мероприятие "Завтра была война" по традиции прошло на Мамаевом кургане. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе зажглась картина из десяти тысяч свечей, посвященная периоду обороны города в 1941 – 1945 годы.
2023-06-22T16:14
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PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великая отечественная война (1941-1945), россия, видео
Видео, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби
По всей стране прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Севастополе выложили из зажженных свечей слово "помним" и барельеф, изображающий отражающего атаку воина.
2023-06-22T16:14
true
PT1M59S
Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби
По всей стране прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Севастополе выложили из зажженных свечей слово "помним" и барельеф, изображающий отражающего атаку воина.