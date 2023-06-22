https://ria.ru/20230622/pamyat-1879782668.html
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы - РИА Новости, 22.06.2023
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:06
2023-06-22T13:06
2023-06-22T16:06
общество
москва
владимир путин
центральный музей великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать". Глава государства также в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Президент, побывав в музее, осмотрел экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".Выставочный проект "Zаветам Vерны" посвящен современным Героям России – участникам СВО. Посетителям музея представлены около 1000 историй подвигов участников СВО и Великой Отечественной Войны, между которыми проведены параллели. "Впечатляет", - сказал Путин в ходе осмотра выставочного проекта.К примеру, Путину рассказали о подвиге участника Великой Отечественной Войны Геннадия Габайдулина, который в 1942 году под Ржевом вместе с шестью разведчиками попал в немецкую засаду. После гибели товарищей Габайдулин один вел бой, пока не подошло подкрепление. Также президенту рассказали о подвиге Героя России, 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который в зоне СВО остался один на один с превосходящими силами противника, был контужен и ранен, но продержался два часа до прибытия подмоги и спас тем самым 150 сослуживцев.В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" - спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", - ответил ему Путин. Также президенту показали копию кабинета, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Московской зоны обороны. Он включен в экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Кроме того, Путину показали стенды, где передана атмосфера улиц Москвы военного времени и московского метрополитена, в котором укрывались жители.
https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин проверил звучание баяна во время посещения Музея Победы
В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" – спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", – ответил ему Путин.
2023-06-22T13:06
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, центральный музей великой отечественной войны
Общество, Москва, Владимир Путин, Центральный музей Великой Отечественной войны
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы
Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать".
Глава государства также в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Президент, побывав в музее, осмотрел экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".
Выставочный проект "Zаветам Vерны" посвящен современным Героям России – участникам СВО. Посетителям музея представлены около 1000 историй подвигов участников СВО и Великой Отечественной Войны, между которыми проведены параллели. "Впечатляет", - сказал Путин в ходе осмотра выставочного проекта.
К примеру, Путину рассказали о подвиге участника Великой Отечественной Войны Геннадия Габайдулина, который в 1942 году под Ржевом вместе с шестью разведчиками попал в немецкую засаду. После гибели товарищей Габайдулин один вел бой, пока не подошло подкрепление. Также президенту рассказали о подвиге Героя России, 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который в зоне СВО остался один на один с превосходящими силами противника, был контужен и ранен, но продержался два часа до прибытия подмоги и спас тем самым 150 сослуживцев.
"Огненные картины войны". День памяти и скорби
Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.
1 из 12
Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".
2 из 12
Она проводится с 2012 года.
3 из 12
Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.
4 из 12
Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.
5 из 12
Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
6 из 12
Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.
7 из 12
На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".
8 из 12
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".
9 из 12
По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.
10 из 12
Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.
11 из 12
С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.
12 из 12
Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.
1 из 12
Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".
2 из 12
Она проводится с 2012 года.
3 из 12
Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.
4 из 12
Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.
5 из 12
Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
6 из 12
Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.
7 из 12
На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".
8 из 12
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".
9 из 12
По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.
10 из 12
Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.
11 из 12
С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.
12 из 12
В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" - спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", - ответил ему Путин. Также президенту показали копию кабинета, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Московской зоны обороны. Он включен в экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Кроме того, Путину показали стенды, где передана атмосфера улиц Москвы военного времени и московского метрополитена, в котором укрывались жители.