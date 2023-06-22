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Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы

Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы - РИА Новости, 22.06.2023

Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:06

2023-06-22T13:06

2023-06-22T16:06

общество

москва

владимир путин

центральный музей великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать". Глава государства также в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Президент, побывав в музее, осмотрел экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".Выставочный проект "Zаветам Vерны" посвящен современным Героям России – участникам СВО. Посетителям музея представлены около 1000 историй подвигов участников СВО и Великой Отечественной Войны, между которыми проведены параллели. "Впечатляет", - сказал Путин в ходе осмотра выставочного проекта.К примеру, Путину рассказали о подвиге участника Великой Отечественной Войны Геннадия Габайдулина, который в 1942 году под Ржевом вместе с шестью разведчиками попал в немецкую засаду. После гибели товарищей Габайдулин один вел бой, пока не подошло подкрепление. Также президенту рассказали о подвиге Героя России, 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который в зоне СВО остался один на один с превосходящими силами противника, был контужен и ранен, но продержался два часа до прибытия подмоги и спас тем самым 150 сослуживцев.В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" - спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", - ответил ему Путин. Также президенту показали копию кабинета, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Московской зоны обороны. Он включен в экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Кроме того, Путину показали стенды, где передана атмосфера улиц Москвы военного времени и московского метрополитена, в котором укрывались жители.

https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин проверил звучание баяна во время посещения Музея Победы В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" – спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", – ответил ему Путин. 2023-06-22T13:06 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, центральный музей великой отечественной войны