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Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы - РИА Новости, 22.06.2023
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13:06 22.06.2023 (обновлено: 16:06 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879782668.html
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы - РИА Новости, 22.06.2023
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:06
2023-06-22T16:06
общество
москва
владимир путин
центральный музей великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать". Глава государства также в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Президент, побывав в музее, осмотрел экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".Выставочный проект "Zаветам Vерны" посвящен современным Героям России – участникам СВО. Посетителям музея представлены около 1000 историй подвигов участников СВО и Великой Отечественной Войны, между которыми проведены параллели. "Впечатляет", - сказал Путин в ходе осмотра выставочного проекта.К примеру, Путину рассказали о подвиге участника Великой Отечественной Войны Геннадия Габайдулина, который в 1942 году под Ржевом вместе с шестью разведчиками попал в немецкую засаду. После гибели товарищей Габайдулин один вел бой, пока не подошло подкрепление. Также президенту рассказали о подвиге Героя России, 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который в зоне СВО остался один на один с превосходящими силами противника, был контужен и ранен, но продержался два часа до прибытия подмоги и спас тем самым 150 сослуживцев.В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" - спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", - ответил ему Путин. Также президенту показали копию кабинета, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Московской зоны обороны. Он включен в экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Кроме того, Путину показали стенды, где передана атмосфера улиц Москвы военного времени и московского метрополитена, в котором укрывались жители.
https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Путин проверил звучание баяна во время посещения Музея Победы
В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" – спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", – ответил ему Путин.
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общество, москва, владимир путин, центральный музей великой отечественной войны
Общество, Москва, Владимир Путин, Центральный музей Великой Отечественной войны
Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" в Музее Победы

Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом "Лица Победы" и зажег свечу у монумента "Скорбящая мать".
Глава государства также в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Вчера, 01:00
Президент, побывав в музее, осмотрел экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".
Выставочный проект "Zаветам Vерны" посвящен современным Героям России – участникам СВО. Посетителям музея представлены около 1000 историй подвигов участников СВО и Великой Отечественной Войны, между которыми проведены параллели. "Впечатляет", - сказал Путин в ходе осмотра выставочного проекта.
К примеру, Путину рассказали о подвиге участника Великой Отечественной Войны Геннадия Габайдулина, который в 1942 году под Ржевом вместе с шестью разведчиками попал в немецкую засаду. После гибели товарищей Габайдулин один вел бой, пока не подошло подкрепление. Также президенту рассказали о подвиге Героя России, 23-летнего лейтенанта Балдана Цыдыпова, который в зоне СВО остался один на один с превосходящими силами противника, был контужен и ранен, но продержался два часа до прибытия подмоги и спас тем самым 150 сослуживцев.
"Огненные картины войны". День памяти и скорби
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

Участники патриотической акции Завтра была война, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Она проводится с 2012 года.

Участники патриотической акции Завтра была война, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

Она проводится с 2012 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.

Ветеран Великой отечественной войны зажигает свечу во время акции Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.

Акция Линия памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 12
© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Участница акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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6 из 12
© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.

Участники акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажигают свечи на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".

Участница международной акции Огненные картины войны, приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажигает свечи на территории Мемориального комплекса Саур-Могила

На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 12
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".

Участники акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на площади возле стадиона Екатеринбург Арена в Екатеринбурге

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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9 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Свечи, зажженные в рамках акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, у танка-памятника освободителям Крыма в Симферополе

По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 12
© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.

Участники концерта, приуроченного ко Дню памяти и скорби, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.

Мужчина принимает участие в акция Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12

Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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2 из 12

Она проводится с 2012 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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3 из 12

Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
Перейти в медиабанк
6 из 12

Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
Перейти в медиабанк
7 из 12

На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 12

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 12

По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
Перейти в медиабанк
11 из 12

С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
В ходе осмотра экспозиций Путин также обратил внимание на лежащий на одном из стендов баян и проверил его звучание. "Хотите, возьмем?" - спросил президента директор Музея Победы Александр Школьник. "Нет-нет", - ответил ему Путин. Также президенту показали копию кабинета, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Московской зоны обороны. Он включен в экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Кроме того, Путину показали стенды, где передана атмосфера улиц Москвы военного времени и московского метрополитена, в котором укрывались жители.
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинЦентральный музей Великой Отечественной войны
 
 
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