https://ria.ru/20230622/obstrel-1879881284.html

Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 22.06.2023

Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска в 20.45 выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:04

2023-06-22T21:04

2023-06-22T21:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 14 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия