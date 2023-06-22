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Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска в 20.45 выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:04
2023-06-22T21:04
2023-06-22T21:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.45 выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 14 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке
Представительство ДНР: Украинские войска выпустили еще 14 ракет из РСЗО по Горловке