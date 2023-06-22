https://ria.ru/20230622/nepogoda-1879821443.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу, ожидаются грозы, ливень и сильный ветер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:50

2023-06-22T15:50

2023-06-22T15:50

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу, ожидаются грозы, ливень и сильный ветер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 03.00 и до 22.00 23 июня в столице местами ожидаются гроза, сильный дождь, ливень. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230602/nepogoda-1876488054.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, погода