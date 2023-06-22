Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:50 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/nepogoda-1879821443.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу - РИА Новости, 22.06.2023
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу, ожидаются грозы, ливень и сильный ветер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:50
2023-06-22T15:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307411_0:53:3272:1893_1920x0_80_0_0_8d62ca5b7d32aabc6a12f2b504972190.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу, ожидаются грозы, ливень и сильный ветер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 03.00 и до 22.00 23 июня в столице местами ожидаются гроза, сильный дождь, ливень. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в сообщении комплекса.
https://ria.ru/20230602/nepogoda-1876488054.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307411_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ca4b4804bf9205ce4f974df450ee45b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу, ожидаются грозы, ливень и сильный ветер, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 03.00 и до 22.00 23 июня в столице местами ожидаются гроза, сильный дождь, ливень. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в сообщении комплекса.
Автомобили во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды
2 июня, 19:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала